China melhorará ainda mais a abertura da conta de capital, diz autoridade

1 minuto

BOAO, China (Reuters) – A China facilitará a movimentação de capital para dentro e fora do país e promoverá a desregulamentação do mercado financeiro, disse um importante regulador cambial nesta sexta-feira, enquanto Pequim busca atrair investidores estrangeiros em meio ao aumento de tensões geopolíticas.

“Iremos impulsionar firmemente a abertura bidirecional do mercado de capitais e fortalecer a conectividade entre os mercados financeiros nacionais e estrangeiros”, disse Xu Zhibin, vice-diretor e da Administração Estatal de Câmbio (SAFE), no fórum anual Boao para a Ásia.

“Expandiremos a variedade e o alcance dos investimentos para atrair mais investidores para investir nos mercados financeiros da China.”

Xu também prometeu apoiar empresas chinesas de alta qualidade na venda de ações e títulos em mercados estrangeiros e incentivar os fundos soberanos e outros investidores institucionais a investirem no exterior “de maneira ordenada”.

Muitos investidores globais abandonaram a China ou diversificaram-se da China ao longo dos últimos anos, no meio de preocupações sobre a saúde econômica do país asiático, as orientações políticas e as tensões sino-americanas.

(Reportagem de Kevin Yao)