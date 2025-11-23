Cinquenta estudantes sequestrados em escola católica na Nigéria conseguem fugir

Cinquenta dos mais de 300 estudantes sequestrados na última sexta-feira em uma escola católica na Nigéria escaparam de seus captores, anunciou neste domingo uma organização cristã.

“Recebemos uma boa notícia: 50 alunos escaparam e se reencontraram com seus pais”, declarou a Associação Cristã da Nigéria em um comunicado, precisando que a fuga ocorreu entre sexta-feira e sábado.

Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN), homens armados sequestraram na sexta-feira um total de 315 estudantes e professores na escola católica St. Mary’s, no oeste do país, após terem realizado um sequestro semelhante no início da semana em um colégio no estado de Kebbi, no noroeste, onde raptaram 25 meninas.

“Embora o retorno dessas 50 crianças que conseguiram escapar nos traga algum alívio, peço que continuem rezando para que as outras vítimas sejam salvas e retornem sãs e salvas”, declarou o reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente da CAN no estado nigeriano de Níger e proprietário da escola, em comunicado.

Também neste domingo, o presidente nigeriano, Bola Tinubu, anunciou que as forças de segurança do país libertaram 38 fiéis sequestrados na terça-feira em um ataque a uma igreja pentecostal no oeste do país, perpetrado durante um culto transmitido ao vivo pela internet.

“Graças aos esforços de nossas forças de segurança nos últimos dias, os 38 fiéis sequestrados em Eruku, no estado de Kwara, foram resgatados”, afirmou o presidente no X, sem dar detalhes.

O chefe de Estado, que cancelou seus compromissos internacionais devido à onda de violência, não deu nenhuma indicação sobre os supostos autores do ataque à igreja nem sobre as circunstâncias da libertação dos reféns.

O presidente Tinubu disse estar “igualmente feliz por 51 alunos desaparecidos da escola católica no estado de Níger terem sido encontrados”.

As autoridades nigerianas combatem desde 2009 uma insurgência jihadista no nordeste do país e enfrentam grupos criminosos fortemente armados, que nos últimos anos intensificaram no noroeste e no centro ataques mortais frequentemente acompanhados de sequestros.

Os nigerianos continuam marcados pelo sequestro, em 2014, de quase 300 meninas pelos jihadistas do Boko Haram em Chibok, no nordeste do estado de Borno. Algumas delas continuam desaparecidas.

