Erich von Däniken falece aos 90 anos

Com a publicação de "Carruagens dos Deuses" em 1968, von Däniken desencadeou um boom de ficção científica e conquistou as listas de best-sellers. Keystone-SDA

O escritor suíço Erich von Däniken Link externo morreu aos 90 anos de idade. O escritor ficou conhecido em todo o mundo como um especialista controverso sobre alienígenas, e seus livros venderam milhões de cópias.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss author Erich von Däniken dead at 90 ler mais Swiss author Erich von Däniken dead at 90

Français fr L’écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé original ler mais L’écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Sua morte foi confirmada à agência de notícias Keystone-SDA por sua filha no domingo.

Cornelia von Däniken disse que seu pai teve um ataque cardíaco em um hospital de Interlaken, no cantão de Berna. A notícia da morte do autor e jornalista de renome internacional também pode ser encontrada em sitesLink externo dedicados a Erich von Däniken.

O autor ficou conhecido mundialmente como um polêmico pesquisador dos deuses. Von Däniken nasceu em 14 de abril de 1935 em Zofingen, no cantão da Argóvia. Com a publicação de “Eram os Deuses Astronautas?Link externo” em 1968, von Däniken provocou um boom de ficção científica e conquistou as listas de best-sellers.

Mostrar mais

Mostrar mais Erich von Däniken: “O mundo não acaba em 2012” Este conteúdo foi publicado em O retorno prometido de extraterrestres em 23 de dezembro de 2012? O escritor e ufólogo suíço Erich von Däniken fala sobre esse outros mistérios em entrevista exclusiva à swissinfo.ch ler mais Erich von Däniken: “O mundo não acaba em 2012”

Sua estreia foi seguida por vários outros livros, documentários e séries de televisão. Von Däniken passou de pesquisador amador a empresário, fundando posteriormente uma fundação.

Ao todo, von Däniken escreveu 49 livros, que venderam 75 milhões de cópias e foram traduzidos para mais de 30 idiomas, de acordo com seu agente. Ele foi um fenômeno global que, no entanto, teve dificuldades para se estabelecer em seu próprio país.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos