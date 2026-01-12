The Swiss voice in the world since 1935
Erich von Däniken falece aos 90 anos

Foto do escritor suíço Erich von Däniken
Com a publicação de "Carruagens dos Deuses" em 1968, von Däniken desencadeou um boom de ficção científica e conquistou as listas de best-sellers. Keystone-SDA

O escritor suíço Erich von DänikenLink externo morreu aos 90 anos de idade. O escritor ficou conhecido em todo o mundo como um especialista controverso sobre alienígenas, e seus livros venderam milhões de cópias.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Sua morte foi confirmada à agência de notícias Keystone-SDA por sua filha no domingo.

Cornelia von Däniken disse que seu pai teve um ataque cardíaco em um hospital de Interlaken, no cantão de Berna. A notícia da morte do autor e jornalista de renome internacional também pode ser encontrada em sitesLink externo dedicados a Erich von Däniken.

O autor ficou conhecido mundialmente como um polêmico pesquisador dos deuses. Von Däniken nasceu em 14 de abril de 1935 em Zofingen, no cantão da Argóvia. Com a publicação de “Eram os Deuses Astronautas?Link externo” em 1968, von Däniken provocou um boom de ficção científica e conquistou as listas de best-sellers.

Sua estreia foi seguida por vários outros livros, documentários e séries de televisão. Von Däniken passou de pesquisador amador a empresário, fundando posteriormente uma fundação.

Ao todo, von Däniken escreveu 49 livros, que venderam 75 milhões de cópias e foram traduzidos para mais de 30 idiomas, de acordo com seu agente. Ele foi um fenômeno global que, no entanto, teve dificuldades para se estabelecer em seu próprio país.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

