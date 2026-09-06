A curiosa cultura de apelidos em Berna

Se você acha que os apelidos berneses soam infantis, fique à vontade para dizer isso ao campeão de luta suíça Chrigu Stucki. Keystone / Ennio Leanza

Ao ser apresentado a Seppu, Küsu, Vanä ou Simä, você pode pensar que está de repente na Finlândia. Mas, na verdade, está na capital suíça, Berna, e acaba de conhecer Joseph, Markus, Vanessa ou Simone. Bem-vindo ao colorido mundo dos apelidos berneses.

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Apelidos, alcunhas, nomes afetivos – quase todos os lugares do mundo criam seus próprios. Podem ser usados por conveniência (Alex para Alexander, Liz para Elizabeth), para expressar afeto ou para sinalizar que você faz parte de um grupo.

Apelidos Um apelido, em um sentido mais amplo, é um substituto informal para o nome verdadeiro de uma pessoa. Pode ser uma forma abreviada (Tom, Sue), um termo carinhoso (Pumpkin) ou uma descrição engraçada baseada em características físicas – “Big Mac” para alguém alto e grande – ou irônica, como chamar de “cacheado” alguém careca. Não se trata do mesmo que um pseudônimo (Le Corbusier), um nome artístico (Mark Twain, Elena Ferrante) ou um nome de artista (Marilyn Monroe, John Denver, Lady Gaga), embora esses conceitos frequentemente se sobreponham. Também pode ser simplesmente um nome que alguém escolhe quando jovem e que permanece: Gabrielle “Coco” Chanel, Edwin “Buzz” Aldrin, Pelé, Eldrick “Tiger” Woods, Shelton “Spike” Lee. Este artigo centra-se nas formas bernesas (da capital Suíça, Berna) de nomes próprios que são frequentemente – mas nem sempre – abreviadas. Não devem ser confundidas com Pfadfindernamen ou Fahrtennamen (nomes de escoteiro ou de trilha), pelos quais vários berneses famosos são conhecidos (Hans-Peter “Mani” Matter, Urs “Polo” Hofer).

Em inglês, muitos nomes próprios são abreviados ou, pelo menos, alterados de alguma forma; exemplos famosos incluem William Clinton, Catherine Blanchett e Michael Jagger. No outro extremo da escala de fama, quase ninguém próximo a mim me chama de Thomas (me chamam sempre de Tom).

Mas encontrar alguém de Berna que use seu nome original é definitivamente uma exceção. Na minha primeira semana na Swissinfo, conheci um Chrigu, um Pesche e um Köbi – na verdade, dois Köbis. Levei alguns dias para perceber que estava lidando com um Christian, um Peter e dois Jakobs.

“Quando conheço alguém, me apresento como Chrigu – ninguém me chama de Christian”, explica meu colega Chrigu Raaflaub, que cresceu em Riggisberg, no cantão de Berna. “Quando eu era criança, minha família me chamava de Chrigi, mas quando entrei para o ensino superior em Berna, aos 16 ou 17 anos, passei a ser chamado de Chrigu.”

Em Berna, é raro não ser chamado por um apelido – goste-se ou não – por amigos e familiares e, dependendo do nível de formalidade no trabalho, por colegas de trabalho. Os professores preferem usar o nome original.

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Nomes ‘bernificados’

Existem literalmente centenas de versões bernesas de nomes próprios tradicionais – e se uma não existir uma para você, os amigos certamente inventarão uma!

A Wikipédia tem uma página só sobre o assunto, escrita em dialeto bernês, com uma lista de Link externomais de 100 nomesLink externo com seus equivalentes no alemão formal – de Abraham (Hämdu, Abi, Äbu) a Werner (Werä, Wernu, Werni).

Esses exemplos destacam outro desafio para os não iniciados: a maioria dos nomes tem vários equivalentes em bernês. Andreas, por exemplo, poderia ser Ändu, Res ou Resu; Nicole poderia ser Nicä, Nigge, Nici, Nicci – ou algo diferente (a grafia dialetal é bastante flexível). A geografia também é um fator: Simon poderia ser Simu na cidade de Berna, mas Siml, digamos, nas montanhas do cantão de Berna.

Além disso, os nomes não são necessariamente abreviados – em vez disso, são “bernificados”. Anna poderia se tornar Ännelä e Urs, Ürsu.

Dito isso, olhando a lista, dá para perceber que o código não é totalmente indecifrável: existe uma certa lógica na maioria dos apelidos. Muitas vezes, é possível pegar a primeira (às vezes a última) sílaba do nome original, adicionar um trema e, no final, um “u” para meninos e um “ä” ou “e” para meninas. Assim, temos Dänu, Flöru e Tinu (Daniel, Florian e Martin) e Chrige, Felä e Melä (Christina, Felicitas e Melanie). Um dos meus favoritos é Schämpu (Jean-Pierre ou Hans-Peter).

Tudo começou em Emmental

“O -u que pode ser visto em nomes como Chrigu, Tinu ou Michu é a abreviação vocal do sufixo diminutivo -el”, explica o linguista Link externoMatthias FriedliLink externo , editor do Swiss Idiotikon , dicionário de suíço-alemão, e membro do comitê suíço do dicionário Duden.

“Certos dialetos trazem o som do ‘l’ em certas posições como ‘u’, então você tem Abfau [Abfall/lixo] e Schlüssu [Schlüssel/chave]. Isso é conhecido como vocalização do ‘l’”, diz ele à Swissinfo. Isso também é ouvido em alguns sotaques londrinos, como o Cockney, no qual o som do ‘l’ em palavras como “milk” (leite) e “will” (vontade) é substituído por um som de ‘w’: “miwk” e “wiw”.

“A vocalização ocorre principalmente em grande parte do cantão de Berna. É por isso que esses nomes curtos são considerados típicos de Berna, mesmo que não ocorram em todo o cantão”, disse Friedli. “Aliás, a vocalização do ‘l’ existe há cerca de 200 anos e, segundo pesquisas, se espalhou a partir do Emmental.”

Um Link externoartigo Link externodo Berner ZeitungLink externo de 2009 sobre música ao vivo na capital suíça destaca no título: “Pesche, Pädu, Phibe – das Triumvirat hinter den Kulissen”. O triunvirato nos bastidores foi Peter Burkhart, Beat Anliker e Philippe Cornu.

Os fãs da animação suíça em stop motion podem se perguntar se Pingu também é bernês, mas a origem do nome do pinguim brincalhão, criado pela divisão de língua alemã da emissora pública suíça, não é clara.

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Sem conotações negativas

Embora existam apelidos por todo o país – por exemplo, o do ex-técnico da FIFA Joseph “Sepp” Blatter (nascido no cantão de Valais) e o da lenda do esqui Verena “Vreni” Schneider (nascida no cantão de Glarus) – em Berna, eles são quase uma forma de arte.

“Os berneses são particularmente criativos quando se trata de modificar e abreviar nomes próprios entre amigos e familiares”, disse Markus Gasser, editor de dialetos da rádio pública suíça, SRF, citando os exemplos de Pesche (Pedro) e Teslä (Theres).

Gasser estava Link externorespondendo a uma perguntaLink externo do ouvinte Ernst Müller, que queria saber a origem de seu apelido “Aschi”.

“O que é certo é que o apelido Aschi é típico de Berna – assim como de Solothurn e Friburgo”, disse ele. “É absolutamente neutro e, pelo que sei, Aschi não tem nenhum significado adicional como gíria.” Ele ressaltou que nem sempre é assim. “Há muitos nomes que têm um significado adicional. Se você diz ‘Você é tão desastrado’ [Niklaus], isso significa ‘você é tão desastrado’. Mas Aschi significa simplesmente Ernst.”

Para complicar ainda mais as coisas, Ernst também pode ser chamado de Ärnscht, Äschi, Änggu e Ängge, Link externode acordo com o site Link externoberndeutsch.chLink externo.

Matthias Friedli concorda que os apelidos em bernês não são pejorativos quando usados entre familiares e amigos – embora existam sutilezas.

“Quando falamos dos meus dois primos em família, usamos Dänu e Käru [Karl] sem qualquer conotação negativa, mas também podemos falar de Dani ou Kari”, disse ele. “Quando me irrito com eles, definitivamente prefiro as formas com ‘u’. Käru certamente é visto como mais rude do que Kari – ainda mais por pessoas de fora [não bernenses]. Eu mesmo notei isso: os filhos do meu primo [em Berna] me chamam de Mättu como se fosse algo natural, o que me irrita um pouco. Morando em Zurique, onde todos me chamam pelo meu nome completo, Mättu já não soa tão inofensivo para mim.”

De fato, nem todos são fãs de apelidos berneses. Meu colega Chrigu conta que conhecia alguém que queria dar ao filho um nome que não pudesse ser mudado ou abreviado, então o chamou de Noah. “Seus colegas de escola o chamavam de Nöu…”

Edição: Balz Rigendinger/fh

Adaptação: Clarissa Levy

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