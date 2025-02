Da ditadura à liberdade, o renascimento da Vila Hoxha na Albânia

afp_tickers

3 minutos

No coração de Tirana, a mansão do ex-ditador comunista Enver Hoxha, símbolo da repressão que sufocou a Albânia por décadas, está prestes a se transformar em um espaço de criação, troca e liberdade, acolhendo dezenas de jovens artistas do mundo todo.

“Que ironia da história promover essa liberdade de criar neste antigo lugar de poder, onde a censura e as proibições eram decididas”, diz Bruno Julliard, diretor da fundação Art Explora, que está envolvida na transformação da Vila Hoxha em uma residência para artistas.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Leia nossas mais interessantes reportagens da semana Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

A ditadura de Hoxha, que morreu em 1985, foi uma das mais repressivas e sangrentas da história europeia contemporânea. A arte moderna e contemporânea foi completamente proibida e muitos artistas acabaram na prisão.

Mas nada disso impediu Hoxha, que estudou na França, de colecionar títulos em sua biblioteca pessoal, como “Dança com o diabo”, de Pierre Salva, ou “Il Comunismo da Budapest a Praga 1956-1968” (Comunismo de Budapeste a Praga), livros que agora podem ser vistos graças ao projeto atual, e que durante seu regime teriam custado prisão ou tortura a qualquer albanês que mantivesse esse tipo de trabalho.

Em sua primeira edição, a residência Villa 31 x Art Explora receberá 22 artistas de cerca de 15 nacionalidades. Todos se comprometeram a trabalhar em estruturas sociais, um tema impensável durante a ditadura.

Genny Petrotta, uma jovem pesquisadora e artista visual italiana, chegou há alguns dias e diz que lugares como este estimulam e inspiram tanto a introspecção quanto a criatividade.

“Quando acordo, escrevo tudo porque tenho sonhos absurdos aqui. Eles agem como uma espécie de teatro emocional dramático e afetam minha escrita. É importante estar aqui porque acrescenta algo inesperado ao meu trabalho”, disse.

– Do mistério à arte –

A Vila 31, onde a família Hoxha viveu até a queda do comunismo no início de 1991, estava na época no coração de uma cidade fantasma, vigiada dia e noite pela polícia e agentes secretos.

Hoje, há muitos bares e cafés, e a casa ainda mantém alguns de seus móveis originais — incluindo grandes pinturas inspiradas no realismo socialista — mas foi completamente redesenhada por arquitetos.

Stanislava Pinchuk, ucraniana que vive em Sarajevo, faz parte do primeiro grupo de artistas a ser recebido. Conhecida por seus desenhos, instalações e esculturas, ela quer estudar como o espaço guarda memória e testemunha eventos políticos que violaram os direitos humanos.

Esta casa é “incrivelmente densa, tudo respira dor e tensão”, conclui.

As portas do porão da vila, escondidas atrás de uma sala de cinema privativa, abrem-se para um mundo de túneis e abrigos antiaéreos, que se estendem por vários quilômetros.

Abandonados e fechados durante anos, foram devorados pelo tempo e pela umidade. Mas Gerta Xhaferaj, arquiteta e artista albanesa que vive e trabalha na Suíça, quer transformá-los em uma obra de arte.

“O que eles escondem? Não apenas literalmente, mas também simbolicamente, o que representam? Quero revelar esse mundo subterrâneo e transformar o mistério em arte”, explica.

“Este local histórico, que pertenceu à ditadura, agora representará a liberdade e o futuro”, diz.

bme/cbo/mab/pb/jc