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Suíça teme prejuízo bilionário com limite à imigração

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A iniciativa do SVP teria um custo muito elevado, de acordo com um estudo do SEM. Keystone-SDA

A iniciativa “Não aos 10 milhões”, que pretende limitar a imigração e o crescimento populacional na Suíça, teria custos econômicos maiores do que os benefícios esperados, segundo um estudo divulgado pelo governo suíço um mês antes da votação nacional de 14 de junho.

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Keystone-SDA

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O relatório, publicado pela Secretaria de Estado para Migração (SEM), conclui que uma redução da imigração poderia aliviar parcialmente a pressão sobre o mercado imobiliário e reduzir a superlotação em algumas regiões. Ainda assim, esses ganhos seriam “muito menores” do que os impactos negativos para a economia suíça.

Segundo o estudo, o sistema público de aposentadorias perderia vários bilhões de francos por ano ao longo das próximas décadas. A arrecadação de impostos cairia mais do que os gastos públicos, enquanto os custos da saúde representariam uma parcela ainda maior da renda nacional.

O documento também afirma que a economia obtida em assistência social e benefícios complementares não compensaria a perda de receitas fiscais. Como consequência, aumentos de impostos “não podem ser descartados”, afetando principalmente a atual geração de trabalhadores.

Menos mão de obra e menos alunos

O estudo alerta ainda para o impacto sobre o mercado de trabalho, que já enfrenta falta de mão de obra devido ao envelhecimento da população suíça.

A projeção indica que, caso a imigração seja restringida, a Suíça poderá ter 130 mil alunos a menos até 2100.

Assim como o parlamento suíço, o Conselho Federal recomenda a rejeição da iniciativa lançada pelo partido de direita Partido Popular Suíço.

O governo afirma que o estudo pode ajudar a formar a opinião pública antes do referendo, mas ressalta que os números devem ser interpretados com cautela, já que os efeitos concretos dependerão da forma como o limite populacional seria implementado.

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Adaptação: Fernando Hirschy

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