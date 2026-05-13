Suíça teme prejuízo bilionário com limite à imigração
A iniciativa “Não aos 10 milhões”, que pretende limitar a imigração e o crescimento populacional na Suíça, teria custos econômicos maiores do que os benefícios esperados, segundo um estudo divulgado pelo governo suíço um mês antes da votação nacional de 14 de junho.
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O relatório, publicado pela Secretaria de Estado para Migração (SEM), conclui que uma redução da imigração poderia aliviar parcialmente a pressão sobre o mercado imobiliário e reduzir a superlotação em algumas regiões. Ainda assim, esses ganhos seriam “muito menores” do que os impactos negativos para a economia suíça.
Segundo o estudo, o sistema público de aposentadorias perderia vários bilhões de francos por ano ao longo das próximas décadas. A arrecadação de impostos cairia mais do que os gastos públicos, enquanto os custos da saúde representariam uma parcela ainda maior da renda nacional.
O documento também afirma que a economia obtida em assistência social e benefícios complementares não compensaria a perda de receitas fiscais. Como consequência, aumentos de impostos “não podem ser descartados”, afetando principalmente a atual geração de trabalhadores.
Menos mão de obra e menos alunos
O estudo alerta ainda para o impacto sobre o mercado de trabalho, que já enfrenta falta de mão de obra devido ao envelhecimento da população suíça.
A projeção indica que, caso a imigração seja restringida, a Suíça poderá ter 130 mil alunos a menos até 2100.
Assim como o parlamento suíço, o Conselho Federal recomenda a rejeição da iniciativa lançada pelo partido de direita Partido Popular Suíço.
O governo afirma que o estudo pode ajudar a formar a opinião pública antes do referendo, mas ressalta que os números devem ser interpretados com cautela, já que os efeitos concretos dependerão da forma como o limite populacional seria implementado.
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Iniciativa quer travar crescimento populacional na Suíça
Adaptação: Fernando Hirschy
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