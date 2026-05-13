Suíça teme prejuízo bilionário com limite à imigração

A iniciativa do SVP teria um custo muito elevado, de acordo com um estudo do SEM. Keystone-SDA

A iniciativa “Não aos 10 milhões”, que pretende limitar a imigração e o crescimento populacional na Suíça, teria custos econômicos maiores do que os benefícios esperados, segundo um estudo divulgado pelo governo suíço um mês antes da votação nacional de 14 de junho.

2 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O relatório, publicado pela Secretaria de Estado para Migração (SEM), conclui que uma redução da imigração poderia aliviar parcialmente a pressão sobre o mercado imobiliário e reduzir a superlotação em algumas regiões. Ainda assim, esses ganhos seriam “muito menores” do que os impactos negativos para a economia suíça.

Segundo o estudo, o sistema público de aposentadorias perderia vários bilhões de francos por ano ao longo das próximas décadas. A arrecadação de impostos cairia mais do que os gastos públicos, enquanto os custos da saúde representariam uma parcela ainda maior da renda nacional.

O documento também afirma que a economia obtida em assistência social e benefícios complementares não compensaria a perda de receitas fiscais. Como consequência, aumentos de impostos “não podem ser descartados”, afetando principalmente a atual geração de trabalhadores.

Menos mão de obra e menos alunos

O estudo alerta ainda para o impacto sobre o mercado de trabalho, que já enfrenta falta de mão de obra devido ao envelhecimento da população suíça.

A projeção indica que, caso a imigração seja restringida, a Suíça poderá ter 130 mil alunos a menos até 2100.

Assim como o parlamento suíço, o Conselho Federal recomenda a rejeição da iniciativa lançada pelo partido de direita Partido Popular Suíço.

O governo afirma que o estudo pode ajudar a formar a opinião pública antes do referendo, mas ressalta que os números devem ser interpretados com cautela, já que os efeitos concretos dependerão da forma como o limite populacional seria implementado.

Mostrar mais

Mostrar mais Política suíça Iniciativa quer travar crescimento populacional na Suíça Este conteúdo foi publicado em Os eleitores votam sobre limitar a população a 10 milhões. A proposta levada à plebiscito quer frear a imigração, mas pode afetar a economia e acordos com a UE. ler mais Iniciativa quer travar crescimento populacional na Suíça

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos