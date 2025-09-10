Você confia na resiliência democrática do seu país?

Desde 2024, o número de Estados autocráticos superou novamente o de Estados democráticos. As ditaduras atuam de forma ativa para enfraquecer as democracias, utilizando inclusive táticas de guerra híbrida e propaganda.

Mas o perigo também vem de dentro: nos últimos anos, algumas democracias liberais enfrentam um processo de desmantelamento interno. A independência de instituições como o poder judiciário e a imprensa livre está sendo atacada de forma deliberada em vários lugares. Além disso, a digitalização apresenta novos alvos para os adversários da democracia.

E qual a sua opinião? As instituições do seu país seriam capazes de resistir se um político autoritário chegasse ao poder amanhã? Você conhece projetos que fortalecem a democracia no seu país? Compartilhe conosco suas opiniões…

