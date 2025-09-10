The Swiss voice in the world since 1935

Você confia na resiliência democrática do seu país?

Moderador:

Como repórter, cubro desenvolvimentos na democracia onde a perspectiva suíça se torna relevante. Sou suíço e há muito tempo tenho um fascínio pela maneira como as discussões públicas moldam a sociedade.

Desde 2024, o número de Estados autocráticos superou novamente o de Estados democráticos. As ditaduras atuam de forma ativa para enfraquecer as democracias, utilizando inclusive táticas de guerra híbrida e propaganda.

Mas o perigo também vem de dentro: nos últimos anos, algumas democracias liberais enfrentam um processo de desmantelamento interno. A independência de instituições como o poder judiciário e a imprensa livre está sendo atacada de forma deliberada em vários lugares. Além disso, a digitalização apresenta novos alvos para os adversários da democracia.

E qual a sua opinião? As instituições do seu país seriam capazes de resistir se um político autoritário chegasse ao poder amanhã? Você conhece projetos que fortalecem a democracia no seu país? Compartilhe conosco suas opiniões…

Estudo liga democracia a crescimento, mas com ressalvas

Este conteúdo foi publicado em Democracia ainda traz prosperidade? Estudos apontam que sim, mas não de forma linear. A Suíça prova que estabilidade institucional e participação popular ainda contam.

Suíça mantém meta de promover democracia apesar de retrocessos

Este conteúdo foi publicado em A Suíça lança diretrizes para defender a democracia global. Com menos foco em transições e mais em evitar retrocessos, o país adapta sua política externa ao cenário autoritário de 2025.

Narrativas distorcidas abalam imagem da Suíça no exterior

Este conteúdo foi publicado em Desinformação global ameaça a neutralidade suíça: vídeos manipulados e fake news espalhados por mídias russas e chinesas distorcem a imagem do país no exterior.

Suíça vê democracia ameaçada por desinformação estrangeira

Este conteúdo foi publicado em Mesmo neutra, a Suíça não está imune à guerra híbrida. Desinformação, influência estrangeira e democracia direta sob ataque. O que França, Suécia e Reino Unido ensinam?

