The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Drone naval ucraniano explode em porto da Romênia sem causar vítimas

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Um drone naval ucraniano explodiu nesta sexta-feira (5) em um porto romeno no Mar Negro, sem causar vítimas, informaram as autoridades do país membro da Otan e da União Europeia. 

Na semana passada, as autoridades romenas denunciaram que um drone russo feriu duas pessoas após colidir com um prédio residencial perto da fronteira com a Ucrânia. 

Esse foi o incidente mais grave no país desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, período em que a Romênia registrou dezenas de violações do espaço aéreo, as quais atribui a Moscou. 

Desta vez, o Ministério da Defesa afirmou que o drone naval que explodiu no porto de Constança era “do mesmo tipo usado na guerra na Ucrânia”. 

“Ele se autodestruiu por volta das 10h30 (4h30 no horário de Brasília), sem causar vítimas”, acrescentou. 

A embaixada russa em Bucareste informou imediatamente que a aeronave era de origem ucraniana, informação que foi posteriormente confirmada por Kiev.

Segundo a Marinha ucraniana, o drone naval foi desviado de sua rota por interferência eletrônica russa, “perdeu o controle e acabou próximo à costa romena”. 

O presidente romeno, Nikusor Dan, declarou na rede social X que o incidente representa “as consequências diretas da guerra de agressão lançada pela Rússia contra a Ucrânia”.

ani/rmb/dbh/pc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR