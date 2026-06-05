Drone naval ucraniano explode em porto da Romênia sem causar vítimas

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Um drone naval ucraniano explodiu nesta sexta-feira (5) em um porto romeno no Mar Negro, sem causar vítimas, informaram as autoridades do país membro da Otan e da União Europeia.

Na semana passada, as autoridades romenas denunciaram que um drone russo feriu duas pessoas após colidir com um prédio residencial perto da fronteira com a Ucrânia.

Esse foi o incidente mais grave no país desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, período em que a Romênia registrou dezenas de violações do espaço aéreo, as quais atribui a Moscou.

Desta vez, o Ministério da Defesa afirmou que o drone naval que explodiu no porto de Constança era “do mesmo tipo usado na guerra na Ucrânia”.

“Ele se autodestruiu por volta das 10h30 (4h30 no horário de Brasília), sem causar vítimas”, acrescentou.

A embaixada russa em Bucareste informou imediatamente que a aeronave era de origem ucraniana, informação que foi posteriormente confirmada por Kiev.

Segundo a Marinha ucraniana, o drone naval foi desviado de sua rota por interferência eletrônica russa, “perdeu o controle e acabou próximo à costa romena”.

O presidente romeno, Nikusor Dan, declarou na rede social X que o incidente representa “as consequências diretas da guerra de agressão lançada pela Rússia contra a Ucrânia”.

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