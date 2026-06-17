The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Empresa dinamarquesa elimina chefias para melhorar desempenho

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

A empresa dinamarquesa Clever, operadora de estações de recarga para carros elétricos, é uma das raras companhias do país que funcionam sem chefes, um modelo que busca estimular a criatividade e o desempenho coletivo.

Em sua sede, instalada em uma antiga área industrial de Copenhague, a empresa não adota estruturas hierárquicas tradicionais.

Em vez disso, funciona com grupos autogeridos, nos quais cada funcionário participa das decisões e acompanha sua execução.

Casper Kirketerp-Møller fundou a empresa em 2012 com poucos funcionários.

A Dinamarca e outros países nórdicos são conhecidos por defender modelos sociais igualitários e estruturas empresariais menos hierarquizadas.

Mas Kirketerp-Møller queria ir além, acreditando que seria possível “fazer melhor do que com o modelo tradicional”, disse à AFP.

Com o crescimento da empresa, o fundador iniciou em 2019 uma transformação gradual para eliminar os cargos de gestão intermediária e, posteriormente, até mesmo sua própria função de diretor-executivo.

Para ele, o mais importante era liberar o potencial de cada trabalhador, algo especialmente relevante na era da inteligência artificial.

“Em uma nova era em que a IA fará tudo com eficiência, será o talento humano que permitirá às empresas prosperar e inovar no futuro”, afirmou.

A reorganização da Clever foi motivada pelo desejo de acelerar a tomada de decisões, eliminando atrasos provocados por sucessivas aprovações hierárquicas, além de ampliar a autonomia dos funcionários.

“Muitas organizações têm um alto grau de complexidade, e isso torna as decisões muito difíceis em estruturas altamente hierárquicas e burocráticas, porque elas envolvem vários gerentes”, explicou Helge Hvid, professor da Universidade de Roskilde e especialista em organizações autogeridas.

A ausência de hierarquias é popular entre os funcionários, especialmente entre os mais jovens.

“As pessoas querem permanecer em seus empregos e querem que seu trabalho tenha significado. Elas querem autonomia”, afirmou Hvid.

A Clever eliminou completamente os cargos de chefia em 2025.

“Ao contratar e distribuir funções, deixamos claro que esperamos que as pessoas assumam responsabilidade por sua função, por si mesmas e pela equipe”, disse Kirketerp-Møller.

Ele e os demais fundadores venderam recentemente a Clever para a distribuidora de energia dinamarquesa Andel, que garantiu a manutenção do modelo organizacional.

– Estruturas necessárias –

A Clever tem cerca de 500 funcionários divididos em mais de 50 equipes de oito a 12 pessoas organizadas por objetivos. As funções são definidas dentro de cada grupo.

“Uma das principais motivações para tornar as organizações mais livres é combater a burocracia, mas, paradoxalmente, ainda é necessária uma certa formalização para definir claramente as regras do jogo para todos”, explicou Anne-Sophie Dubey, especialista em teoria organizacional do Conservatoire National des Arts et Métiers, de Paris.

“Não se pode simplesmente dar liberdade e remover as estruturas, porque isso gera caos”, observou Kirketerp-Møller.

Lykke Jeppesen, funcionária da Clever, defende o modelo.

“Trabalho em uma equipe em que somos iguais (…). Estamos aqui para ter sucesso juntos, então não existe competição interna”, afirmou a profissional de 37 anos, que auxilia equipes na tomada de decisões conjuntas.

Segundo uma pesquisa interna realizada em 2024, 92% dos funcionários da Clever afirmaram gostar de ir trabalhar todos os dias.

Jeppesen disse que o modelo “responde a necessidades humanas muito básicas, como sentir autonomia e liberdade”.

Na Dinamarca, a autogestão ainda é um modelo minoritário, mas pode ser encontrada em diferentes tipos de organizações, desde uma subsidiária municipal da agência pública de emprego até associações de defesa dos direitos da infância.

O cotidiano, porém, também apresenta desafios e exige atenção constante.

“Existem fatores de estresse nas organizações autogeridas. Pode haver conflitos. Excesso de responsabilidades é outro fator. A incerteza também pode causar estresse”, afirmou o professor Hvid.

cbw/ef/po/mas/arm/lm-jc

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR