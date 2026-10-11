Enchente no Nepal arrasta dezenas de casas e deixa 5 desaparecidos

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Uma enchente repentina arrastou dezenas de casas e deixou pelo menos cinco desaparecidos no centro do Nepal, informaram as autoridades neste domingo, semanas após um desastre similar que matou mais de 1.400 pessoas.

Alguns vídeos que circulam na internet mostram uma enxurrada turva e carregada de escombros entre as colinas do distrito de Gorkha.

O país da região do Himalaia ainda se recupera do desastre provocado pelo colapso de uma geleira de montanha no fim de agosto, uma tragédia que matou mais de 1.400 pessoas e deixou mais de 5.000 desaparecidas.

“A enchente foi semelhante” ao que aconteceu em agosto, disse Laxmi Gurung, funcionária do município rural de Chumnubri. “Foi muito assustador”.

“Nossa casa desapareceu, não temos eletricidade (…) Mas não houve vítimas fatais”, afirmou.

O diretor da Agência Nacional de Desastres, Dharam Raj Uprety, explicou à AFP que a enchente ocorreu porque o rio estava bloqueado por um deslizamento de terra. Uma fenda se abriu e a água avançou de repente.

A enchente arrastou mais de 40 casas e danificou três projetos hidrelétricos e quatro pontes.

Segundo a agência de desastres, ao menos 82 pessoas, entre elas nove estrangeiras, foram resgatadas. “Há cinco pessoas das quais não temos notícia”, disse Uprety.

As autoridades emitiram um alerta, antes da enchente, para que os moradores se afastassem do rio.

pm/ami/dbh/jvb/fp

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