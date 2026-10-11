Filme suaviza a autora de “O Talentoso Ripley”

Helen Mirren e Alden Ehrenreich numa cena de «A Talent for Murder». ©Filmnation DCM

Uma adaptação da peça Switzerland, o novo filme A Talent For Murder, de Anton Corbijn, transforma Patricia Highsmith em uma personagem de sua própria fantasia. É uma homenagem afetuosa, ainda que, em última análise, excessivamente suave, a uma escritora cuja obra raramente foi reconhecida por sua afetividade.

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O local de descanso eterno de Patricia Highsmith no Cimitero di Tegna, um pequeno cemitério municipal na Suíça, não chama a atenção. A romancista americana está discretamente sepultada em um columbário de mármore simples. Autora da conhecida série “Ripley ”, com cinco thrillers psicológicos ambientados na Europa e centrados no personagem astuto de Tom Ripley, Highsmith tem pedras em seu túmulo, ao invés de flores.

O filme “A Talent For Murder” , que estreou recentemente no 51º Festival Internacional de Cinema de Toronto e foi um dos destaques do Festival de Cinema de Zurique em setembro, traz Helen Mirren como a escritora temperamental pouco antes de sua morte, ao lado de Alden Ehrenreich como Edward Ridgeway, um jovem editor americano enviado à Suíça para produzir o último livro da série Tom Ripley.

Patricia Highsmith na sua casa em Tegna, no cantão do Ticino, em 1998. Highsmith passou os últimos 14 anos da sua vida (1981-1995) na Suíça. © Rene Burri/magnum Photos

Adaptado da peça Switzerland, da roteirista australiana Joanna Murray-Smith, o roteiro se deleita consideravelmente com os jogos entre a dominadora Highsmith e o ansioso Ridgeway, que poderia ter chegado alguns meses depois e simplesmente encontrado somente o túmulo da autora.

“Talvez você tenha visto minha mensagem…” diz Ridgeway para Highsmith, que, em 1995, segundo nos contam, se comunicava quase exclusivamente pelo correio suíço. É um tipo típico de interação entre um jovem artista entusiasmado e um artista mais velho que já viu de tudo. As tentativas de superar essas diferenças são centrais em A Talent For Murder .

A peça de Murray-Smith foi transposta das páginas para os palcos e para as telas, e, prestando uma espécie de homenagem moderna a Ripley, A Talent For Murder explora questões de imitação em relação à transformação em cada oportunidade. Como Edward Ridgeway aprende, a linha entre a síndrome do impostor e a persistência é tênue como uma navalha.

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Entrevista com um vampiro

O diretor Anton Corbijn agora faz parte da longa e ilustre lista de filmes de Highsmith. À Plena Luz do Dia (1960), O Amigo Americano (1977) e O Talentoso Ripley (1999) são três adaptações notáveis da obra de Ripley, enquanto Pacto Sinistro (1951, roteiro de Highsmith) e Carol (2015, baseado no romance semi-autobiográfico de Highsmith, O Preço do Sal ) destacam a notável amplitude de seu trabalho. Corbijn não é um Hitchcock, mas com A Talent For Murder, ele ambiciosamente se aventura em território ocupado por cineastas como René Clair ou Anthony Minghella, mesmo que não alcance o mesmo nível.

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Após um prólogo constrangedor a bordo de um trem suíço, A Talent for Murder começa não com Highsmith, mas sim com uma extensa variação sobre Drácula (1897). Ridgeway interpreta o jovem e ingênuo norte-americano que chega para assinar um contrato com o misterioso europeu em um local remoto.

O filme demonstra um curioso comprometimento com esse interlúdio, chegando ao ponto de Ridgeway acordar com marcas no pescoço, e Highsmith, como Nosferatu, surge como suspeita. Embora o começo enrolado seja rapidamente abandonado, ele imediatamente sinaliza a ambição do filme – ainda que nem sempre sua capacidade – de entrelaçar elementos de pastiche em sua narrativa.

Após não conseguir se livrar do incansável Ridgeway, Highsmith lhe faz uma proposta: se ele a ajudar a elaborar um plano de assassinato à sua maneira, ela assinará o contrato. O que se segue é um filme dentro do filme, com Ehrenreich, desprovido de seus óculos na imaginação de Ridgeway, transformado em um alter ego de Ripley, pronto para seduzir a jovem herdeira Clementine Balfour e assassinar os parentes mais velhos que se interpõem entre ele e sua herança.

Patricia Highsmith (1921-1995) num restaurante em Locarno, durante o festival de cinema de 1988. sda-ats

Vertigem, Cluedo, velcro

Se os espectadores não conseguem evitar comparar Ehrenreich com seus antecessores em Ripley, ou a paisagem suíça de Corbijn com a sensualidade decadente de Mongibello, a vila litorânea fictícia do thriller de Highsmith, O Talentoso Ripley, o filme faz questão de explorar essas lacunas. Ele cutuca a familiaridade do público com os filmes anteriores de Ripley.Ao mesmo tempo que tenta extrair o máximo de suspense possível de um conjunto familiar de clichês.

Quando Ridgeway, no papel de Ripley, precisa se passar por um aluno da Ivy League em uma festa da Balfour, por exemplo, é impossível não notar o esforço de Ehrenreich para ocupar o lugar de Matt Damon ou Alain Delon. O resultado é uma curiosa tensão em duas camadas que produz uma vertigem nitidamente pós-moderna. Tais prazeres, porém, infelizmente não podem substituir o suspense genuíno.

>>A primeira adaptação de Ripley (1960) foi francesa, dirigida por René Clément e estrelada por um jovem Alain Delon. Highsmith detestou a abordagem moralista no final do filme. Em suas obras, o crime geralmente compensa.

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Corbijn tenta transformar a visão ensolarada e pitoresca do Ticino suíço em um registro mais sombrio sempre que a narrativa se transforma em um filme dentro do filme. No entanto, mesmo uma cena de sedução violenta nunca se livra completamente da sensação de um jogo de Detetive. Os cortes rápidos que deveriam manter a tensão no ar muitas vezes se assemelham a fechos de velcro, carecendo da precisão necessária. No roteiro, uma sucessão insossa de reviravoltas não consegue desviar a atenção de um final que se torna previsível quase desde o início.

Ehrenreich precisa alternar entre as duas narrativas do filme, enquanto Mirren permanece livre para manter seu papel de dama refinada e rabugenta do início ao fim. Menos generosamente, pode-se suspeitar que sua profusão de frases de efeito que agradam o público seja um dos principais motivos da existência de “Um Talento para Matar “. “Você é gay”, ela provoca Ridgeway em certo momento, antes que a famosa lésbica promíscua acrescente: “Eu deveria saber”, com uma piscadela quase conspiratória para a plateia.

>> A adaptação cinematográfica mais recente (2024) de O Talentoso Ripley é uma produção da Netflix estrelada por Andrew Scott:

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Nunca conheça seus heróis de perto

O filme, no entanto, atenua os traços mais marcantes de Highsmith para preservar o retrato de uma artista difícil, porém brilhante. Um comentário casual sobre deixar Nova York para escapar “dos negros e dos judeus” parece uma referência obrigatória a muitos preconceitos que levaram Highsmith a se referir ao Holocausto como “semicausto”.

Ainda assim, a exploração multifacetada da imitação em “A Talent For Murder ” revela-se um terreno mais fértil para a reflexão do que para o suspense, ou para uma caracterização honesta do seu assunto principal.

O realizador Anton Corbijn e a sua companheira no Tapete Verde do Festival de Cinema de Zurique, a 30 de setembro de 2026. 2026 Getty Images

Atuar e adaptar-se surgem como apenas mais dois dos jogos de Ripley, onde a diferença entre o sucesso e o fracasso depende da confiança. De forma um tanto desajeitada, e em uma das melhores piadas do filme, o mesmo parece valer para a sedução e a ambição artística, quando Mirren sussurra no ouvido de um Ehrenreich inquieto.

A história está repleta de encontros perdidos entre gerações. O renomado pintor nova-iorquino Duncan Hannah certa vez relembrou sua empolgação ao conhecer Lou Reed quando jovem, apenas para o vocalista do Velvet Underground se apresentar perguntando se o artista voltaria ao seu quarto de hotel e defecaria em sua boca.

O filme “A Talent For Murder” está longe de ser tão desagradável, o que é lamentável quando se trata de um personagem tão ofensivo quanto Highsmith. Diante de um legado difícil, seria injusto dizer que o filme simplesmente coloca uma pedra de homenagem sobre o túmulo da autora. No entanto, ele é extremamente cuidadoso para não perturbar os mortos.

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Mostrar mais Cultura A vida da talentosa Senhora Highsmith neste ‘clube fechado’ que é a Suíça Este conteúdo foi publicado em A autora Patricia Highsmith faria 100 anos nesta terça-feira. Ela passou os últimos 14 anos de sua vida no sul da Suíça, sozinha, mas nunca solitária. ler mais A vida da talentosa Senhora Highsmith neste ‘clube fechado’ que é a Suíça

Edição: Catherine Hickley e Eduardo Simantob/fh

Adaptação: Clarissa Levy

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