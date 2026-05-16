Epidemia de ebola afeta RD Congo e deixa um morto em Uganda

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O surto de ebola que afeta a República Democrática do Congo (RDC) já teria provocado 80 mortes, segundo dados divulgados neste sábado (16), assim como um óbito em Uganda.

Os Centros Africanos para o Controle e a Prevenção de Doenças, agência de saúde da União Africana (UA) com sede em Adis Abeba, anunciaram na sexta-feira (15) um novo surto de ebola na RDC. O balanço indicava 65 mortes provavelmente vinculadas ao vírus.

Até o momento, “foram notificados 246 casos suspeitos e 80 mortes”, segundo um comunicado do Ministério da Saúde congolês divulgado na madrugada de sábado.

As análises laboratoriais concluíram que se trata da cepa ‘Bundibugyo’ do vírus.

Não existe vacina contra esta variante ou “tratamento específico”, lembrou neste sábado, em uma entrevista coletiva, o ministro da Saúde congolês, Samuel-Roger Kamba.

“Com esta cepa, a taxa de letalidade é muito alta, pode atingir 50%”, destacou o ministro.

O episódio mais recente da febre hemorrágica altamente contagiosa, declarado em agosto de 2025 no centro do país e contido em dezembro, deixou pelo menos 34 mortos.

A epidemia mais letal na República Democrática do Congo, entre 2018 e 2020, provocou quase 2.300 mortes entre 3.500 doentes.

A transmissão do vírus entre humanos ocorre por meio de fluidos corporais ou por exposição ao sangue de uma pessoa infectada, viva ou morta. As pessoas infectadas só se tornam contagiosas após o surgimento dos sintomas, com um período de incubação de até 21 dias.

Na RDC, as autoridades fizeram poucos testes laboratoriais na capital, Kinshasa. Mas, segundo os primeiros resultados, com oito casos confirmados de ebola entre 13 amostras analisadas e um número elevado de casos suspeitos, a epidemia parece propagar-se rapidamente.

O Ministério da Saúde de Uganda informou na sexta-feira a morte, em decorrência do vírus, de um congolês de 59 anos na quinta-feira em um hospital de Kampala, a capital do país.

O ministério ressaltou que, até o momento, não foi registrado nenhum “caso local”.

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