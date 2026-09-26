Estilista Louise Trotter se consolida na Bottega Veneta

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Um ano após seu aclamado desfile de estreia na Bottega Veneta, Louise Trotter expandiu sua paleta de cores e seu repertório de bolsas neste sábado, na Semana de Moda de Milão.

A estilista britânica dobrou o tamanho de suas bolsas tote de couro ou ráfia. Também incorporou tons de amarelo, vermelho e roxo, além de estampas florais, em seus ternos e vestidos, estruturados, porém leves.

Louise continuou brincando com o couro trançado característico da marca. As modelos desfilaram sob os olhares da cantora Solange e do rapper Tyler, The Creator, que estavam sentados perto dos atores Julianne Moore e Jacob Elordi, embaixadores da Bottega Veneta.

A top americana Kendall Jenner encerrou o desfile, exibindo um vestido preto.

Mais cedo, a Dolce & Gabbana atualizou os guarda-roupas das grandes famílias sicilianas em sua coleção primavera/verão 2027.

Na sede da marca, e diante de uma plateia repleta de celebridades, como Jennifer Lopez, a grife apresentou uma proposta que combina renda e pele sintética com estampas de onça e jeans, e exibiu suas jaquetas com dezenas de colares.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana continuam se aprofundando em um estilo sensual por vezes chamativo, mas também artesanal e reconfortante.

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