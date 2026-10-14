Estudo aponta colapso de geleira como causa de deslizamento recente no Nepal

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O recente deslizamento de terra no Nepal foi provocado pelo colapso de uma geleira, por razões semelhantes às da enxurrada que deixou mais de 1.400 mortos em agosto, confirmou nesta quarta-feira (14) um relatório da autoridade nacional responsável pela gestão de desastres naturais.

A catástrofe ocorreu na manhã de domingo (11) na região de Ghorkha, no oeste do país, e deixou cinco pessoas desaparecidas. O desastre também destruiu 200 casas e cinco pontes.

Inicialmente, acreditava-se que o fenômeno havia sido causado por um deslizamento de terra. No entanto, as análises da autoridade de prevenção de desastres indicaram que a inundação foi provocada por uma avalanche de gelo a mais de 6.000 metros de altitude.

“A natureza dessa catástrofe é semelhante ao que pudemos ver em Rusawa (região onde ocorreu o desastre de agosto), mas desta vez conseguimos alertar a população a tempo, o que nos permitiu reduzir o número de vítimas”, afirmou Dharam Raj Uprety, chefe da entidade responsável pela gestão de desastres naturais.

O relatório destaca a necessidade de aprimorar o monitoramento e os sistemas de alerta precoce nas regiões montanhosas do Nepal, diante da recorrência desses eventos.

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