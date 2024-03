EUA lideram produção global de petróleo pelo sexto ano consecutivo, diz AIE

2 minutos

(Reuters) – A produção de petróleo bruto dos EUA liderou a produção global pelo sexto ano consecutivo, com um bombeamento médio recorde de 12,9 milhões de barris por dia (bpd), informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) em um comunicado na segunda-feira.

Em dezembro, a produção de petróleo bruto dos EUA atingiu um novo recorde mensal de mais de 13,3 milhões de bpd, informou a agência.

“Os Estados Unidos produziram mais petróleo bruto do que qualquer outra nação em qualquer época, de acordo com nossas Estatísticas Internacionais de Energia, nos últimos seis anos consecutivos”, acrescentou a AIE.

A AIE diz que é improvável que o recorde seja quebrado por outro país no curto prazo.

Em outros lugares, o governo da Arábia Saudita ordenou em janeiro que a Aramco interrompesse seu plano de expansão de petróleo e tivesse como meta uma capacidade máxima de produção sustentada de 12 milhões de barris por dia (bpd), um milhão de bpd abaixo da meta anunciada em 2020.

O Brent, referência global, caiu na segunda-feira, ficando abaixo de 82 dólares por barril, uma vez que as preocupações geopolíticas persistentes no Oriente Médio e na Rússia colidem com o nervosismo sobre a redução da demanda na China.

Recentemente, os membros da Opep+ , liderados pela Arábia Saudita e pela Rússia, concordaram em estender os cortes voluntários na produção de petróleo de 2,2 milhões de barris por dia para o segundo trimestre, dando um suporte extra ao mercado em meio a preocupações com o crescimento global e o aumento da produção fora do grupo.

(Reportagem de Daksh Grover em Bengaluru)