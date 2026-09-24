EUA tenta apoiar Musk em batalha legal contra UE

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Os Estados Unidos pediram nesta quinta-feira ao Tribunal Geral da União Europeia (UE) que lhe permita intervir em favor de Elon Musk e sua plataforma X, que buscam a anulação de uma multa por violação das normas do bloco sobre conteúdo online.

Musk e o X, antigo Twitter, contestam uma multa de US$ 136 milhões imposta por Bruxelas. O Departamento de Justiça americano informou que entrou com um recurso no segundo tribunal mais alto da UE em apoio ao pedido de Musk e sua empresa diante da decisão de 2025 da Comissão Europeia.

Essa é a primeira sanção sob a Lei de Serviços Digitais, em vigor desde 2024, que exige das plataformas eletrônicas uma atuação maior contra conteúdos prejudiciais e ilegais, além de mais transparência sobre o funcionamento de seus sistemas. As infrações podem resultar em multas de até 6% da receita anual global de uma empresa.

A norma é um novo ponto de atrito entre Washington e Bruxelas. O governo Trump e a indústria tecnológica americana a descreveram como uma ferramenta de censura, o que a UE nega.

arp/msp/cjc/vel/lb