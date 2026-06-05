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Ex-príncipe Andrew sublocava imóveis em residência real onde morava sem pagar aluguel

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O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, sublocou várias casas de campo dentro da residência real de Windsor durante anos, onde morava sem pagar aluguel, revela nesta sexta-feira (5) um relatório do órgão britânico de controle de contas públicas.

Andrew Mountbatten-Windsor, destituído de seus títulos em 2025 após novas revelações sobre seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, viveu desde 2003 até recentemente na residência real Royal Lodge, cerca de 30 quilômetros a oeste de Londres.

Para ocupar a residência, onde vivia com sua ex-esposa Sarah Ferguson, ele pagou inicialmente uma taxa de um milhão de libras (R$ 7,4 milhões) e se comprometeu a investir 7,5 milhões de libras (R$ 55,5 milhões) em obras de renovação.

Em troca, obteve um contrato de arrendamento de 75 anos com um aluguel considerado simbólico, “mas que, na realidade, é zero”, segundo o relatório.

“Três casas de campo da propriedade Royal Lodge foram sublocadas” e as “receitas provenientes dessa sublocação foram pagas a Andrew Mountbatten-Windsor”, que, por sua vez, não pagava aluguel para ocupar uma mansão de 30 cômodos, revela o relatório do Escritório Nacional de Auditoria.

“Não sabemos qual aluguel era cobrado” pelas casas de campo, disse o órgão.

Os imóveis sublocados estão desocupados desde abril.

A falta de transparência em torno do uso das residências reais gerou controvérsia durante anos, intensificada após a queda em desgraça do ex-príncipe Andrew.

A comissão parlamentar encarregada das contas públicas também pretende iniciar neste ano uma investigação sobre as propriedades reais.

A polícia, por sua vez, investiga o ex-príncipe por “descumprimento no exercício de função pública”, já que ele é suspeito de ter repassado documentos econômicos confidenciais a Epstein quando atuava como enviado especial do Reino Unido para o Comércio, entre 2001 e 2011.

Andrew foi detido brevemente em fevereiro e a polícia realizou buscas em Royal Lodge.

O ex-príncipe se mudou então para a propriedade privada do rei em Sandringham, no leste da Inglaterra.

O relatório também revela que as filhas do ex-príncipe, Beatrice e Eugenie, que não são integrantes ativas da família real, dispõem de apartamentos em palácios reais de Londres, cujo aluguel é pago com recursos pessoais do rei.

Já o herdeiro do trono, o príncipe William, paga mais de 300 mil libras (R$ 2,2 milhões) por ano de aluguel para ocupar a residência Forest Lodge, em Windsor, onde se instalou no ano passado com a princesa Kate Middleton e os três filhos do casal.

am/mhc/alm/psr/dbh/lm/aa

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