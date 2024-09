Ex-presidente peruano Alberto Fujimori em estado de saúde delicado

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que tem 86 anos e foi libertado da prisão em dezembro, está em estado de saúde delicado após seu último tratamento de radioterapia contra um câncer, informou uma fonte próxima à família nesta quarta-feira (11).

“Está delicado”, disse a fonte à AFP sob anonimato.

Já o porta-voz do partido fujimorista Fuerza Popular, Miguel Torres, disse à imprensa que o ex-mandatário “está passando por um momento difícil” e pediu que seus apoiadores “rezem pelo presidente”, que governou entre 1990 e 2000.

No dia 14 de julho, sua filha Keiko havia anunciado que o líder de direita se candidatará à presidência nas eleições de 2026, após sair da prisão sob um indulto humanitário enquanto cumpria uma pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade.

Fujimori esteve detido por 16 anos em uma prisão para ex-presidentes no leste de Lima.

“Em nome da família, queremos agradecer as demonstrações de preocupação. O presidente está lutando” pela vida, declarou aos jornalistas Alejandro Aguinaga, seu médico de confiança.

Um sacerdote católico chegou à casa de Fujimori no distrito de San Borja, na capital peruana, onde vive com Keiko, segundo as mesmas fontes.

Fujimori foi visto publicamente na quinta-feira passada ao sair de uma clínica no distrito de Miraflores, onde se submeteu a uma tomografia, conforme ele mesmo revelou.

Fujimori apareceu em uma cadeira de rodas, acompanhado de seus filhos Keiko e Kenji.

A presidente peruana, Dina Boluarte, expressou sua “preocupação” pela saúde do ex-presidente através das redes sociais.

Em maio passado, Fujimori comunicou que um tumor maligno havia sido detectado em sua língua, após sofrer por mais de 27 anos com uma lesão cancerígena neste mesmo órgão.

De origem japonesa, o ex-presidente governou o Peru com mão de ferro e derrotou a guerrilha maoísta do Sendero Luminoso, cujos principais líderes foram presos.

Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por dois massacres contra civis perpetrados por um esquadrão do Exército peruano no início da década de 1990.

