Franquia ‘Velozes e Furiosos’ comemora 25 anos no Festival de Cannes

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Os astros americanos Vin Diesel e Michelle Rodriguez, protagonistas da franquia “Velozes e Furiosos”, se reencontraram em Cannes, nesta quarta-feira (13), para comemorar os 25 anos da saga.

Diesel e Rodriguez posaram para fotos ao lado da atriz Jordana Brewster e da filha de Paul Walker, morto em um acidente de carro em 2013.

O filme inaugural da saga, lançado em 2001, será exibido na sessão da meia-noite do famoso festival de cinema.

Após 11 filmes no cinema, Diesel anunciou, na última segunda-feira, que a Universal – proprietária da franquia – prepara uma série ambientada no universo “Velozes e Furiosos”.

A presença dos atores da saga, cujos filmes giram em torno do mundo dos carros e das corridas de rua clandestinas, traz um ar hollywoodiano a uma edição da mostra francesa sem grandes produções americanas.

Durante anos, o Festival de Cannes se apoiou em Hollywood para apresentar grandes estreias comerciais ao público, como complemento ao cinema independente, que constitui o núcleo de sua programação.

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