Governo mexicano ameaça processar Google por mudança no nome do Golfo do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ameaçou, nesta quinta-feira (13), processar o Google, parte do conglomerado americano Alphabet, devido à mudança de nome do Golfo do México nos mapas que a empresa exibe em suas plataformas.

“Com quem estamos tendo uma disputa neste momento é com o Google (…) E, se necessário, vamos para uma ação civil”, disse a mandatária em sua coletiva de imprensa matinal, após apontar erros na forma como a empresa fez a mudança de nome dessa área geográfica, após um recente decreto do presidente americano, Donald Trump.

Sheinbaum explicou que a ordem assinada pelo presidente americano para mudar o nome da área para Golfo da América refere-se apenas à parte da plataforma continental que pertence aos Estados Unidos e onde esse país exerce soberania.

“Se houvesse alguma atribuição do governo dos Estados Unidos, como está no decreto assinado, é somente sobre seu pedacinho de plataforma continental”, acrescentou a presidente.

Sheinbaum informou que seu governo enviou uma carta ao Google por meio do Ministério das Relações Exteriores mexicano para explicar que “eles estão equivocados”, indicando também o que diz o decreto assinado por Trump e as normas internacionais sobre o assunto.

A empresa, no entanto, manteve sua posição, comentou a presidente.

“Se continuarem insistindo, nós também (…), estamos pensando até em uma ação judicial, porque estão até nomeando sobre o território mexicano, que é nossa plataforma continental”, afirmou Sheinbaum.

No final de janeiro, a presidente respondeu ironicamente a Trump sugerindo chamar os Estados Unidos de “América Mexicana”, com base em mapas do século XVII, quando grande parte do atual oeste dos Estados Unidos pertencia ao México.

Sheinbaum argumentou ainda que, embora o Google seja uma empresa privada, se tornou uma referência internacional devido ao mapeamento que faz de todo o planeta.

“O que estamos dizendo ao Google é: ‘reveja o decreto que foi emitido pela Casa Branca e assinado pelo presidente Trump. Você verá nesse decreto que não se refere a todo o Golfo, mas sim à plataforma continental'”, acrescentou Sheinbaum.

O Google afirmou que os usuários de seu aplicativo Maps nos Estados Unidos verão o nome “Golfo de América”, enquanto os mexicanos verão “Golfo de México”. Já os usuários do resto do mundo verão ambos os nomes.

A Apple também renomeou o Golfo de México como “Golfo da América” para os usuários americanos de seu aplicativo de mapas, a fim de cumprir a ordem de Trump.

