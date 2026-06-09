Grupo de homens protesta no Afeganistão contra restrições às mulheres

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Homens afegãos se manifestaram nesta terça-feira (9) em Herat, no oeste do Afeganistão, contra as novas restrições impostas às mulheres, em um protesto dispersado pela polícia, que negou à AFP ter utilizado armas com munições reais.

Dezenas de homens se reuniram três dias após a polícia da moralidade do governo talibã deter mulheres que não usavam o xador ou a burca que cobre todo o corpo.

No Afeganistão, as mulheres devem se cobrir da cabeça aos pés quando saem de casa. Muitas vestem uma túnica ou uma abaya larga, um hijab e um véu facial.

Um manifestante de 33 anos afirmou, sob condição de anonimato, que as forças de segurança “usaram cassetetes, chicotes e armas de fogo para dispersar a multidão. Chegaram até a atirar para o alto”.

Em declarações à AFP, a polícia local negou que armas tenham sido usadas e acusou os manifestantes de tentar “perturbar a ordem pública”.

Os protestos são incomuns no Afeganistão, onde os talibãs governam desde agosto de 2021 aplicando uma interpretação estrita da lei islâmica.

O manifestante disse ter visto pessoas feridas. A AFP não conseguiu verificar esta informação. “As pessoas estão muito assustadas”, acrescentou.

Um fotógrafo presente no ato relatou ter visto as forças de segurança “espancando os manifestantes e disparando armas contra a multidão”. Também afirmou ter presenciado “um número considerável de pessoas feridas”.

No X, Richard Bennett, relator especial da ONU para os direitos humanos no Afeganistão, disse estar “alarmado com o uso excessivo da força contra os aparentemente pacíficos manifestantes em Herat”.

Uma terceira testemunha afirmou ter visto dezenas de pessoas protestando em apoio às mulheres.

Os homens se reuniram no local após um anúncio nas redes sociais que pedia aos moradores que “defendessem os direitos” das mulheres.

Sayed Masoud Hussaini, porta-voz da polícia de Herat, os acusou de “tentar se reunir e criar tensões sob o pretexto de protestar por questões relacionadas ao cumprimento do código de vestimenta do hijab”, ou véu islâmico que cobre o cabelo.

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