Hamas publica vídeo que mostra refém israelense vivo

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta sexta-feira (7), um vídeo que mostra o refém israelense Matan Angrest vivo. Ele está cativo em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.

Nas imagens, o refém, que completou 22 anos em novembro, se identifica e se dirige à sua família.

“Estamos emocionados com o vídeo que acabamos de ver, no qual vemos nosso Matan com aspecto esgotado e desesperado após 518 dias nos túneis do Hamas”, declarou a família em um comunicado divulgado pelo Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos.

O vídeo, acrescentou a família de Angrest, mostra que foi “torturado” em cativeiro e dá mais provas de que o tempo está acabando para os reféns restantes.

“Para além do evidente grave estado psicológico nas imagens, sua mão direita não mexe, seus olhos e sua boca estão assimétricos e está com o nariz quebrado, segundo os depoimentos de quem retornou”, disse a família.

“Tudo devido aos interrogatórios e às torturas em cativeiro. Quantas provas a mais são necessárias para compreender que o tempo se esgotou?”, perguntaram.

O Hamas ainda tem em seu poder 58 reféns na Faixa de Gaza, dos quais 34 foram declarados mortos pelo Exército israelense.

O acordo de trégua entre Hamas e Israel, em vigor em Gaza desde 19 de janeiro, prevê várias fases.

Durante a primeira, o movimento palestino entregou a Israel 33 reféns, oito deles mortos, em troca da libertação de cerca de 1.800 presos palestinos.

Israel quer estender a primeira fase até meados de abril, mas o Hamas pede para passar para a segunda, o que deveria levar ao fim permanente da guerra.

