Influente senador republicano McConnell anuncia aposentadoria

afp_tickers

1 minuto

Mitch McConnell, o influente senador republicano de 83 anos que contribuiu com a virada da direita nos Estados Unidos, mas que manteve uma relação tensa com Donald Trump, anunciou a sua aposentadoria nesta quinta-feira (20).

O anúncio de que não concorrerá à reeleição ao fim do sétimo mandato como senador no Kentucky em 2027 não surpreendeu devido a seus problemas de saúde.

“Meu atual mandato no Senado será o último”, declarou.

Sua aposentadoria encerra uma era política. Líder dos republicanos no Senado desde 2015, McConnell esteve na linha de frente contra as políticas do governo do ex-presidente democrata Barack Obama (2009-2017) e apoiou Trump quando o magnata chegou ao poder em janeiro de 2017.

Com sua imagem austera, durante anos ele recebeu o apelido de “coveiro”, que ganhou por sua ânsia de enterrar as esperanças dos opositores democratas.

Na Câmara alta do Congresso, McConnell se esforçou para promover uma agenda conservadora, como a nomeação de juízes da Suprema Corte que anularam a proteção constitucional ao aborto em 2022.

Nos últimos anos, se destacou como um dos maiores defensores da ajuda americana à Ucrânia, tendo que enfrentar um partido sob a influência de Trump e com posições cada vez mais isolacionistas.

sms-erl/mlm/nn/yr/mvv