Israel anuncia pausas diárias na atividade militar para facilitar ajuda em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) – O Exército israelense afirmou neste domingo que realizaria pausas táticas diárias na atividade militar ao longo de uma estrada principal no sul de Gaza para permitir que mais ajuda flua para o enclave, onde as organizações internacionais alertaram sobre uma crescente crise humanitária.

Os combates na cidade de Rafah, onde Israel tem como alvo as brigadas remanescentes do movimento militante islâmico Hamas, continuarão, disseram os militares.

A atividade militar seria interrompida das 5h GMT até as 16h GMT diariamente, até segunda ordem, ao longo da estrada que vai do cruzamento de Kerem Shalom até a estrada de Salah al-Din e depois para o norte.

Apesar da crescente pressão internacional por um cessar-fogo, um acordo para interromper os combates ainda parece distante, mais de oito meses desde o início da guerra no enclave palestino.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, abriu uma segunda frente contra Israel logo após o ataque do Hamas em 7 de outubro. Os combates na fronteira entre Israel e Líbano agora ameaçam se transformar em um conflito mais amplo. Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas em ambos os lados da fronteira.

Em mais um sinal de que os combates em Gaza podem se arrastar, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo que estava prorrogando até 15 de agosto o período em que financiaria hotéis e pensões para os residentes retirados das cidades fronteiriças do sul de Israel.

O Hamas liderou um ataque no sul de Israel em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

Pelo menos 37.296 palestinos foram mortos na campanha militar de Israel, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

(Reportagem de James Mackenzie e Ari Rabinovitch)