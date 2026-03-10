Itália paga € 30 milhões por quadro de Caravaggio

afp_tickers

1 minuto

O Estado italiano desembolsou 30 milhões de euros (R$ 182,3 milhões) por um quadro do pintor Caravaggio (1571-1610), “um dos investimentos mais importantes (…) para a compra de uma obra de arte”, informou nesta terça-feira (10) o Ministério da Cultura.

“Após mais de um ano de negociações, anunciamos a compra (…) de uma extraordinária obra-prima de Caravaggio, ‘Retrato do Monsenhor Maffeo Barberini'”, segundo a mesma fonte.

“Esta compra, junto com a recente aquisição do ‘Ecce Homo’ de Antonello da Messina, faz parte de um projeto mais amplo de fortalecimento do patrimônio cultural nacional”, declarou o ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli, citado no comunicado.

O ministério não informou a identidade dos antigos proprietários da obra.

“Retrato do Monsenhor Maffeo Barberini” representa o futuro papa Urbano VIII (1568-1644) quando tinha cerca de 30 anos.

Cerca de 65 quadros, entre eles três retratos, são atribuídos ao mestre italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conhecido como Caravaggio, pintor de vida tumultuada, esquecido durante três séculos antes que seu gênio fosse redescoberto na década de 1950.

Há um mês, o Ministério da Cultura italiano já havia comprado por 14,9 milhões de dólares (R$ 76,7 milhões), em um leilão da Sotheby’s, o quadro ‘Ecce Homo’, pintado no século XV pelo siciliano Antonello da Messina.

ljm/jra/pcl/al/avl/lm/aa