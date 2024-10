Liam Payne, ex-One Direction, morre ao cair de hotel na Argentina

O músico britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, “ao cair do terceiro andar de um hotel” em Buenos Aires, informou a polícia.

“Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-integrante da banda One Direction, morreu hoje ao cair do terceiro andar de um hotel em Palermo”, escreveu a polícia em comunicado.

O músico apresentava “lesões muito graves, incompatíveis com a vida, resultado de sua queda, ou seja, tivemos que constatar o falecimento, não houve possibilidade de reanimação”, disse em declarações à televisão o titular do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same), Alberto Crescenti.

Ele relatou que o serviço de emergência compareceu ao hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, após uma chamada ao telefone de segurança pública 911 às 17h04 locais (mesmo horário em Brasília).

Sete minutos depois, uma equipe chegou e “comprovou o falecimento deste homem e depois soubemos que ele era cantor de um grupo musical”, acrescentou.

No dia 2 de outubro, Payne esteve em uma apresentação de seu ex-companheiro de banda Niall Horan em Buenos Aires, segundo informações da revista Billboard.

