MBDA e Safran lançam primeiro teste de foguete de longo alcance Thundart

afp_tickers

2 minutos

A fabricante de mísseis MBDA e a Safran, grupo internacional especializado em aviação, anunciaram nesta quarta-feira (29) ter realizado um primeiro teste de lançamento do seu sistema Thundart, um foguete terra-terra de longo alcance, concebido como alternativa europeia ao sistema americano HIMARS, e que poderá estar operacional até 2030.

“Thundart é o primeiro e único sistema soberano de ataque em profundidade que realizou um disparo de demonstração, o qual foi um grande sucesso (…) em 14 de abril na ilha de Levante (sul da França)”, declarou Hugo Coqueret, responsável pelo combate terrestre na MBDA, durante uma coletiva de imprensa remota.

“É uma etapa-chave” para o programa deste sistema de artilharia com alcance de 150 quilômetros, acrescentou.

A nível mundial, seus concorrentes são os sistemas HIMARS desenvolvidos pela Lockheed Martin, bem como os sistemas israelense PULS e sul-coreano Chunmoo, todos já operacionais e em expansão internacional.

O Thundart baseia-se em um caminhão lançador off-road capaz de transportar oito foguetes e se deslocar por estrada a uma velocidade de até 80 km/h, o que lhe permite “realizar o disparo e mudar rapidamente de posição”, explicou Michael Soulat, responsável pelo programa na Safran.

Esta mobilidade, assim como o tempo de deslocamento “extremamente curto”, constituem “uma das chaves da sobrevivência hoje em dia”, especialmente diante da ameaça dos drones, ressaltou Coqueret.

O lançador de foguetes foi projetado para atacar em profundidade o dispositivo inimigo, como postos de comando, artilharia, defesas antiaéreas ou para “interromper fluxos logísticos e retardar a manobra do adversário”, detalhou Soulat.

O sistema resiste a interferências eletrônicas e pode “operar em ambientes em que a guerra eletrônica é onipresente”, adicionou.

neo/uh/LyS/mab/ahg/yr/aa