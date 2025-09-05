The Swiss voice in the world since 1935

Mexicana Mayra Hermosillo retrata matriarcado em que cresceu com ‘Vainilla’

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Quatro gerações de mulheres em um “matriarcado total”, um concurso de talentos e uma ameaça de despejo. Com esses ingredientes e muitas memórias, a mexicana Mayra Hermosillo filmou “Vainilla”, seu primeiro longa-metragem, que apresentou no 82º Festival de Veneza.

O filme, exibido na seção “Jornadas dos autores” do festival veneziano e concorrendo ao prêmio de melhor estreia em direção, aprofunda-se nas memórias mais íntimas da atriz e diretora, natural de Torreón, no nordeste do México.

Para realizá-lo, a mexicana de 38 anos, que já atuou em séries como “Narcos: México” ou filmes como “Perdidos en la noche” de Amat Escalante (2023), decidiu cercar-se de “suas amigas mais próximas”.

“Eu vim para a Cidade do México para ser atriz, e foi puro ‘não’, ‘não’, ‘não’; então eu disse: ‘vou parar de ser teimosa, não é o meu destino ser atriz'”, conta, sorridente, Hermosillo à AFP no Lido de Veneza.

Mas “tinha vontade de continuar contando histórias”, então decidiu dirigir. Após tentar emular seu admirado Guillermo del Toro escrevendo “algo como ‘O Labirinto do Fauno'” e não “chegar nem à página dois”, percebeu algo: “a única coisa sobre a qual posso escrever é algo que realmente conheça”.

E assim concebeu “Vainilla” em 2018.

“Comecei a falar da minha família e explorei muitos lugares”, explica, para contar a história de Roberta, uma menina de 8 anos que vive com sua mãe, tias, avó e bisavó, além da assistente, em uma casa ameaçada por uma ordem de despejo.

O filme, ambientado no México do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, retrata o mundo em que Hermosillo cresceu, sendo criada por sua mãe. Em determinado momento, foram morar com sua avó, bisavó, uma tia e uma prima: “somente mulheres”, nenhum homem.

“É um matriarcado total”, afirma a diretora, que acredita que “ali começou a ser semeada a empatia em [seu] ser”, ao viver sendo a única menina entre tantas adultas, como acontece com Roberta (Aurora Dávila) no filme.

“Embora você seja pequena ou maior ou adulta, é preciso encontrar maneiras de conviver no dia a dia. E sinto que algo bonito foi semeado em mim naquela época”, diz Hermosillo.

Segundo ela, o filme foi feito “com muito pouco dinheiro”, mas, com sua equipe, operou-se a “magia”: como não podiam rodar todo o filme em Torreón, porque seria caro, reconstruíram sua casa de infância em um estúdio, com base em fotos.

“E com três pesos para iluminação, pois não havia [dinheiro]. Três ‘coisinhas’ e fazíamos magia com isso”, admite, com um brilho de esperança no olhar.

“Se não houvesse amor neste filme, não teria saído como saiu”, assegura.

jvb/an/dd/jc 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR