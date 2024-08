MP francês pede julgamento contra ator Gérard Depardieu por acusações de estupro

O Ministério Público de Paris pediu a abertura de um julgamento contra o ator francês Gérard Depardieu por acusações de estupro da atriz Charlotte Arnould, se tornando o segundo após o previsto em outubro por agressão sexual a duas mulheres.

A atriz de 28 anos denuncia o ator de tê-la estuprado nos dias 7 e 13 de agosto de 2018 na casa dele em Paris, e o Ministério Público pediu em 14 de agosto que ele vá a julgamento.

Confirmando uma reportagem da televisão BFMTV, o MP disse à AFP nesta quinta-feira que havia solicitado ao juiz de instrução, que agora deve tomar uma decisão, que julgasse Depardieu, 75 anos, por “estupro por penetração digital e agressão sexual”.

A solicitação é “o resultado de uma longa investigação que nos permitiu reunir elementos que corroboram o que a minha cliente disse”, declarou Carine Durrieu-Diebolt, advogada do demandante.

O ator, acusado de agressão sexual por outras mulheres, nega. “Nunca abusei de uma mulher”, disse ele em uma carta aberta publicada em outubro de 2023 pelo jornal Le Figaro, em referência a Arnould.

“Certa vez, uma mulher foi à minha casa (…) e subiu ao meu quarto por vontade própria. Agora ela diz que foi estuprada”, escreveu o artista, garantindo que não houve “nenhuma coerção ou violência’ e que ela nunca esteve “sob sua influência”.

A atriz de 28 anos apresentou sua queixa em agosto de 2018 em uma gendarmeria no sudeste da França, antes que o MP francês, com jurisdição territorial, assumisse a investigação.

Em junho de 2019, o processo foi inicialmente arquivado quando se considerou que os fatos não eram suficientemente fundamentados, mas a atriz conseguiu reabri-lo com uma nova denúncia em março de 2020, em Paris.

– Julgamento e denúncias –

Arnould não é a única mulher a acusar Depardieu. O ator será julgado em outubro por supostamente ter agredido sexualmente duas mulheres durante as filmagens de “Les Volets verts”, de Jean Becker, em 2021.

No fim de dezembro, a Justiça arquivou a denúncia da atriz Hélène Darras, que o acusou de tê-la agredido sexualmente durante uma filmagem em 2007, alegando prescrição dos fatos.

Neste mês, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou que havia denunciado o ator por estupro na Espanha, incidentes que teriam ocorrido na capital francesa em 1995.

Depardieu nega as repetidas denúncias contra ele, que se tornaram uma frente de guerra cultural na França, dividindo o mundo do cinema e colocando grupos feministas contra os defensores do ator.

Além das acusações, uma reportagem no programa “Complément d’enquête” gerou alvoroço em dezembro por causa dos comentários obscenos de Depardieu sobre uma menina de 10 anos na Coreia do Norte montada em um cavalo.

Após a transmissão do programa, o presidente francês Emmanuel Macron denunciou o ator como alvo de uma “caça humana” e ofereceu seu apoio a um “grande ator” que deixou a França “orgulhosa”.

