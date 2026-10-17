Musk apresenta ‘carro voador’ da Tesla

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O CEO da Tesla, Elon Musk, apresentou o que descreveu como um carro “voador”, equipado com propulsores, durante a transmissão ao vivo de um evento da SpaceX, sua empresa aeroespacial.

Até agora, desafios técnicos e regulatórios impediram a decolagem do setor de carros “voadores”.

Musk lançou no Texas seu novo modelo de veículo esportivo, o Roadster. Durante a demonstração, transmitida pela conta da Tesla no X, o Roadster autônomo foi lançado em alta velocidade a partir de uma rampa íngreme e pousou sobre as rodas.

“Os veículos voadores são reais”, disse Musk durante o evento. Ele acrescentou que o “sucesso” desse modelo “não está garantido”, mas, “provavelmente, vai funcionar”.

O dono da Tesla disse que o carro é equipado com “reservatórios de ar de altíssima pressão” para se impulsionar no ar. Musk descreveu esse avanço técnico como “o que acontece quando se colabora com a melhor empresa de veículos do mundo e a melhor empresa aeroespacial do mundo”, referindo-se à Tesla e SpaceX, ambas de sua propriedade. A produção do carro voador começará em 2028, esclareceu.

O Roadster “não é, necessariamente, um veículo ideal em termos de segurança”, mas “será um carro de verdade, que estará nas vias”, declarou. “Não tenho certeza se será permitido em todas as jurisdições, mas será um automóvel que poderá ser adquirido.”

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, sigla em inglês) afirmou que o carro elétrico futurista de Musk não pode ser considerado uma aeronave. “O veículo da Tesla não se enquadra na definição de aeronave da FAA”, ressaltou o órgão regulador à AFP, ao ser questionado sobre a eventual necessidade de obter uma certificação de voo para o veículo incomum.

A apresentação do Roadster foi adiada várias vezes e era aguardada há pelo menos nove anos. No site da Tesla, é possível reservar um modelo Roadster “Performance” ou um modelo “Thrust”, com propulsores aprimorados. O preço final de venda não foi divulgado.

O pioneiro americano da aviação Glenn Curtiss iniciou o desenvolvimento do primeiro protótipo de carro voador em 1917. No entanto, os projetos bem-sucedidos passaram a ser considerados seriamente apenas nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de motores elétricos e baterias de alto desempenho.

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