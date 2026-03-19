Netanyahu nega que Israel tenha ‘arrastado’ EUA para a guerra

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou na noite desta quinta-feira (19) a versão de que Israel teria arrastado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a guerra com o Irã.

“De verdade, alguém acredita que se pode dizer ao presidente Trump o que ele deve fazer?”, comentou o premier em entrevista coletiva transmitida pela TV, na qual elogiou sua cooperação com o líder americano na guerra.

“Não acho que já tenha havido dois líderes tão coordenados quanto o presidente Trump e eu. Ele é o líder, eu sou seu aliado. Estamos vencendo, e o Irã está sendo dizimado”, afirmou Netanyahu.

Depois de 20 dias de guerra, o Irã já não tem capacidade de enriquecer urânio nem de produzir mísseis balísticos, destacou o premier.

“O arsenal de mísseis e drones do Irã sofre uma degradação em massa e será destruído. Centenas de lançadores foram destruídos. Seus estoques de mísseis foram duramente atingidos, e o mesmo acontece com as indústrias que os produzem”, afirmou Netanyahu.

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