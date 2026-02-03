Netflix transmitirá show de retorno da banda sul-coreana BTS ao vivo

O gigante do streaming Netflix anunciou nesta terça-feira (3) que transmitirá ao vivo o show de retorno da banda sul-coreana BTS, cujos integrantes acabam de concluir o serviço militar obrigatório.

O grupo de K-pop interrompeu suas atividades em 2022 devido ao recrutamento de seus sete integrantes.

A banda confirmou o lançamento do álbum ARIRANG para 20 de março e, no dia seguinte, um show gratuito na praça Gwanghwamun, em Seul, antes do início de uma turnê.

A Netflix anunciou que a apresentação gratuita será transmitida ao vivo para mais de 190 países.

O disco ARIRANG – cujo nome faz alusão a uma canção folclórica coreana sobre a saudade e a separação, muito querida na Coreia do Sul – será o primeiro desde a antologia “Proof”, de 2022.

O novo álbum “contém uma reflexão profunda sobre a origem e a identidade do grupo”, afirmou a Netflix, que anunciou também um documentário sobre o retorno da banda intitulado “BTS: el retorno”, com lançamento previsto para 27 de março.

A turnê mundial começará em abril e terá 79 apresentações em 34 cidades, incluindo várias latino-americanas como Cidade do México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e São Paulo, segundo a gravadora HYBE.

Antes do serviço militar, o BTS gerava mais de 5,5 trilhões de wones (R$ 19,8 bilhões) por ano na Coreia do Sul, o equivalente a 0,2% do PIB total do país, segundo o Instituto Coreano de Cultura e Turismo.

