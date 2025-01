Nintendo anuncia seu novo console Switch 2 para 2025

A gigante japonesa de videogames Nintendo revelou, nesta quinta-feira (16), seu próximo console, o Switch 2, com lançamento previsto para 2025, na esperança de replicar o sucesso do Switch, o terceiro console mais vendido de todos os tempos.

A empresa divulgou um vídeo para apresentar os aspectos técnicos, especificando que mais detalhes serão revelados durante uma transmissão ao vivo no dia 2 de abril.

Neste breve anúncio de 2 minutos e 20 segundos, a Nintendo mostra uma máquina muito parecida com sua antecessora, toda preta, que tem uma tela maior e um suporte removível mais largo, mas mantém os controles removíveis, os “joy-con”.

O anúncio também mostra algumas imagens do jogo Mario Kart. O último jogo da série, “Mario Kart 8”, vendeu mais de 64 milhões de cópias no Switch original

“O Nintendo Switch 2 rodará jogos que serão exclusivos dele, além de versões físicas e digitais dos jogos do Nintendo Switch”, disse a empresa, um recurso especialmente esperado pelos fãs, pois garante um catálogo considerável de jogos desde seu lançamento.

No entanto, “alguns jogos do Nintendo Switch podem não ser compatíveis com o Nintendo Switch 2 ou podem não ser totalmente compatíveis com ele”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

“É exatamente o que esperávamos: um Switch maior e mais potente. Deve vender muito bem e revitalizar o mercado”, comentou Mat Piscatella, analista da Circana, na rede social Bluesky, que, no entanto, acredita que não deve atingir um público mais amplo que seu antecessor.

O grupo japonês também anunciou que eventos serão realizados em diversas cidades importantes ao redor do mundo a partir de 4 de abril para permitir que os jogadores experimentem seu novo console, incluindo Paris, Nova York e Tóquio.

Já faz algumas semanas que as especulações sobre esse novo console se intensificam e muitos vazamentos têm revelado diversos aspectos técnicos.

Lançado em março de 2017, o primeiro Switch, utilizável tanto em trânsito quanto conectado a uma TV, se tornou um grande sucesso para a Nintendo.

Até o final de setembro de 2024, 146 milhões de unidades foram vendidas, tornando-se o terceiro console mais popular na história dos videogames, atrás do PlayStation 2 da Sony e do Nintendo DS.

