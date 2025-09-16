The Swiss voice in the world since 1935

Nova York terá café chamado ‘Central Perk’ inspirado em ‘Friends’

Os fãs de “Friends” poderão em breve desfrutar de uma xícara de café em uma recriação em Nova York da cafeteria “Central Perk”, que era frequentada pelos personagens da popular série de televisão do início do milênio.

O café não custará apenas três dólares como na série, mas o local contará com sofás de cor damasco e logotipos no estilo clipart, fiéis à comédia exibida entre 1994 e 2004.

A Central Perk Coffee Co., que já tem uma filial em Boston, administrará a unidade de Manhattan, disse a empresa nesta terça-feira em um comunicado conjunto com a Warner Bros. Discovery Global Experiences.

O icônico estabelecimento estará localizado no centro turístico da Times Square e sua inauguração está prevista para o final de 2025.

“No coração da história [de ‘Friends’] sempre esteve o ‘Central Perk’, o emblemático café e ponto de encontro do grupo, ambientada em Manhattan”, declarou Peter van Roden, executivo da Warner Bros. Discovery Global Experiences.

O nome “Central Perk”, um trocadilho com o Central Park nova-iorquino, tem sido utilizado em várias cafeterias imitadoras em todo o mundo, em locais tão distantes quanto Xangai, na China.

As bebidas de café oferecidas pela Central Perk Coffee Co incluirão “We were on a ‘coffee’ break” e “Pivot blend”, em homenagem a dois episódios marcantes da série.

Fenômeno cultural que transcendeu fronteiras, “Friends” marcou toda uma geração ao narrar as peripécias dos jovens amigos Phoebe, Ross, Rachel, Chandler, Joey e Monica, em Nova York, e transformou em megaestrelas atores antes desconhecidos, entre eles Jennifer Aniston.

