Onda de calor excepcional eleva as temperaturas na Europa

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Vários países do oeste da Europa enfrentaram mais um dia de onda de calor nesta terça-feira (26), com temperaturas muito acima da média para maio.

O fenômeno meteorológico, conhecido como “cúpula de calor”, ocorre quando uma massa de ar quente do norte da África fica presa sob um sistema de alta pressão sobre a Europa Ocidental.

“É um pouco preocupante porque não é normal para esta época do ano, mas infelizmente acho que isso vai se tornar a norma na França”, disse Chloe Voisin, uma estudante de 22 anos, à AFP na cidade de Bordeaux, no sudoeste do país.

Segunda-feira foi o dia mais quente de maio já registrado tanto no Reino Unido quanto na França, e a agência meteorológica francesa Météo-France prevê que esta terça-feira será ainda mais quente.

As autoridades francesas relataram pelo menos sete mortes relacionadas à onda de calor, cinco delas por afogamento, já que muitas pessoas foram às praias para se refrescar, embora os salva-vidas só voltem a trabalhar em julho em muitas áreas.

“Houve sete mortes direta ou indiretamente relacionadas ao calor”, disse a porta-voz do governo, Maud Bregeon, à emissora TF1 nesta terça-feira.

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam os fenômenos climáticos extremos e que as ondas de calor, secas e enchentes estão cada vez mais intensas e frequentes.

O Serviço Meteorológico do Reino Unido (Met Office) informou que as temperaturas atingiram um pico de 34,8°C nos Jardins de Kew, a sudoeste de Londres, na segunda-feira, dois graus acima do recorde anterior.

– Noites tropicais –

Philippe Bignens, um turista suíço de 56 anos que visitava Londres com o pai, contou à AFP que teve que mudar os planos e refugiar-se no hotel para evitar ficar ao ar livre durante as horas mais quentes do dia.

“Se você não se preocupa com o aquecimento global, ou é surdo, cego, ou ambos. Ele está aí, sim. Temos que nos preocupar e fazer algo a respeito”, afirmou.

O Met Office previu uma queda nas temperaturas no final da semana.

Segundo um dos meteorologistas da agência, Greg Dewhurst, o aumento das temperaturas extremas é “um bom indicador das mudanças climáticas em ação” e provavelmente se tornará “o novo normal”.

Na Irlanda, duas estações meteorológicas registraram uma temperatura recorde de 28,8°C em maio, segundo dados da agência meteorológica (Met Éireann).

Em Paris, os fãs de tênis enfrentaram temperaturas de 33°C no torneio de Roland Garros, e os jogadores tiveram que competir sob um calor escaldante.

A Météo-France indicou que esta onda de calor provavelmente durará pelo menos até o final da semana.

Na Espanha, a agência meteorológica (Aemet) também alertou para “temperaturas extraordinariamente altas para esta época do ano”, que persistirão em todo o país durante toda a semana, exceto nas Ilhas Canárias, no oceano Atlântico.

Além disso, alertou para “noites tropicais” — quando a temperatura não fica abaixo de 20°C — no sudoeste da Espanha a partir de quarta-feira, com temperaturas máximas entre 36°C e 38°C de quarta a sexta-feira, segundo publicou na rede X.

A Europa é o continente que apresentou o aquecimento mais rápido desde 1990, seguida de perto pela Ásia, com a América do Norte em terceiro lugar, segundo dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

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