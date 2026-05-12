ONG expõe ao público 3,5 milhões de páginas do caso Epstein nos EUA

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Uma organização em prol da transparência nos Estados Unidos instalou uma biblioteca temporária na qual estão expostas cerca de 3,5 milhões de páginas impressas dos arquivos sobre o caso do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A biblioteca, instalada em Nova York, leva o nome de “Sala de leitura comemorativa Donald J. Trump e Jeffrey Epstein” e reúne todos os documentos publicados por tribunais em 3.437 volumes.

“A verdade é difícil de negar quando está impressa e encadernada para ser consultada”, diz uma frase na exposição realizada pelo Institute for Primary Facts, uma ONG baseada em Washington.

Além dos documentos, está exposta uma linha do tempo da relação entre Epstein, que morreu na prisão em 2019, e o presidente Trump.

Próximo de Epstein quando ambos integravam os círculos de elite de Nova York e da Flórida na década de 1990, Trump disse que rompeu com o financista muito antes de ele ter problemas legais e sem que jamais tivesse tomado conhecimento de seus crimes sexuais.

Por trás das cortinas está instalado um memorial com velas no chão para homenagear as vítimas de Epstein.

Os visitantes também podem deixar mensagens em uma parede. “Uma sociedade pode ser julgada pela forma como trata suas vítimas” e “Publiquem os arquivos e tirem-no de seu cargo”, dizem algumas das notas.

“Somos uma organização pró-democracia, com o objetivo de — vocês sabem — educar o público utilizando este tipo de museu temporário e outras experiências presenciais para ajudar as pessoas a entenderem a corrupção nos Estados Unidos”, contou à AFP David Garrett, um dos criadores do projeto.

“Acho que faz falta um protesto público genuíno”, acrescentou. “E, de certo modo, o que tentamos fazer aqui é ajudar a suscitar essa indignação.”

Contudo, o público não está autorizado a consultar os volumes, particularmente para proteger algumas das vítimas cujos nomes não foram censurados pelo Departamento de Justiça. Apenas certos profissionais, como advogados e jornalistas, estão autorizados a ler os documentos.

A biblioteca receberá visitantes até 21 de maio, mediante inscrição prévia pela internet.

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