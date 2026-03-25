Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Ataque a ex-paramilitares no Iraque –

Um novo ataque aéreo atingiu nesta quarta-feira uma posição das Forças de Mobilização Popular (Hashd al Shaabi) no oeste do Iraque, informou uma fonte das forças de segurança, um dia após um bombardeio que deixou 15 mortos entre os integrantes da aliança de ex-paramilitares que engloba grupos pró-iranianos.

– AIE “preparada” para uma nova liberação de reservas de petróleo –

O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou que está “preparado” para aplicar uma nova liberação de reservas de petróleo “quando for necessário”.

A declaração foi uma resposta a um pedido da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, de “preparação para implementar” uma operação coordenada do tipo, durante uma reunião em Tóquio.

– Combates no sul do Líbano –

O Exército israelense anunciou que “desmantelou centros de comando” do Hezbollah e um depósito de armas no sul do Líbano, além de ter matado vários combatentes do movimento pró-iraniano.

O Hezbollah anunciou que atacou um tanque e soldados israelenses perto da fronteira e lançou uma “chuva de foguetes” na direção de Kiryat Shmona, norte de Israel.

As sirenes de alerta foram acionadas na cidade, perto da fronteira libanesa. As autoridades israelenses não relataram vítimas.

– Irã ataca Israel e países do Golfo –

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou que lançou mísseis e drones contra o norte e o centro de Israel, incluindo Tel Aviv, assim como contra duas bases militares utilizadas pelos Estados Unidos no Kuwait, uma no Bahrein e outra na Jordânia.

Um incêndio foi registrado no aeroporto internacional do Kuwait, depois que um tanque de combustível foi atingido por drones, segundo as autoridades, que não relataram feridos.

– Nove mortos em ataques israelenses no Líbano –

Pelo menos nove pessoas morreram na madrugada de quarta-feira em três ataques aéreos israelenses contra localidades do sul do Líbano, uma região considerada um reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah, segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI.

O Exército de Israel havia pedido aos moradores que abandonassem os bairros da periferia sul de Beirute, diante dos bombardeios iminentes.

– O petróleo em queda –

O preço do barril de Brent, referência do mercado mundial, recuava 6% nesta quarta-feira, depois que a imprensa informou que o presidente americano, Donald Trump, propôs um plano de paz ao Irã.

O Brent do Mar do Norte recuava 6,3%, a 97,90 dólares, e o West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, cedia 5,2%, a 87,52 dólares.

– Israel bombardeia Teerã –

O Exército israelense anunciou na noite de terça-feira que bombardeava Teerã, após reportar mísseis iranianos dirigidos contra Israel.

– EUA enviam ao Irã plano para encerrar a guerra –

Os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para acabar com a guerra, que poderia incluir limites severos ao seu programa nuclear e a reabertura do Estreito de Ormuz, reportaram veículos de imprensa.

Segundo a imprensa, entre os 15 pontos do documento, cinco se referem ao programa nuclear iraniano, outros exigem o abandono do apoio a grupos armados na região, como o Hezbollah ou o Hamas, e um tópico insiste que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto à navegação.

O Irã não confirmou nenhuma negociação até o momento.

– Controle do Estreito de Ormuz –

O Irã afirmou que os “navios não hostis” podem transitar pelo Estreito de Ormuz desde que respeitem as normas de segurança e proteção, segundo um comunicado enviado à Organização Marítima Internacional (OMI).

– Irã relata ataque a usina nuclear e AIEA pede moderação –

A agência de energia atômica do Irã informou na noite desta terça-feira que a usina nuclear de Bushehr, no sul do país, foi atingida por um ataque que não causou danos, e acusou os Estados Unidos e Israel de serem os responsáveis.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) fez um “apelo à máxima moderação, para evitar riscos à segurança nuclear durante o conflito”.

– Trump: EUA negociam com o Irã –

“Estamos em negociações neste momento com o Irã”, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele informou que seu vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado Steve Witkoffe e seu genro, Jared Kushner, participam das conversações.

O mandatário acrescentou que o Irã entregou um “presente muito grande” relacionado ao petróleo e ao gás, que vale uma quantia enorme de dinheiro, sem revelar detalhes.

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