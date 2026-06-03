Papa Leão XIV se prepara para visitar uma Espanha polarizada e cada vez menos religiosa

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O papa Leão XIV fará uma visita de grande significado social e político à Espanha, de 6 a 12 de junho. A Espanha é um país com uma fé religiosa em declínio, e a migração, um dos temas centrais de sua viagem, tem polarizado o debate público.

O pontífice americano, que também possui cidadania peruana, abordará uma ampla gama de tópicos, da cultura e esportes à política e à situação dos presos, durante três escalas importantes em Madri, Barcelona e nas Ilhas Canárias.

A visita muito aguardada, de duração incomum, é a primeira visita papal à Espanha desde 2010, quando Bento XVI viajou a este histórico bastião do catolicismo na Europa.

Leão XIV pretende fortalecer a Igreja neste país de quase 50 milhões de habitantes, onde a prática religiosa diminuiu significativamente nas últimas décadas.

A migração estará entre os principais temas, especialmente durante a última parada nas Ilhas Canárias, principal porta de entrada na Espanha para migrantes que arriscam uma perigosa travessia do Atlântico para chegar ao país de forma irregular.

Em 2025, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 1.172 migrantes morreram ou desapareceram durante a jornada, um número apenas ligeiramente inferior aos 1.215 registrados em 2024.

– “Polarizado” –

A visita de Robert Francis Prevost também ocorre em um momento político delicado na Espanha: o governo do socialista Pedro Sánchez mantém uma postura aberta, enquanto a oposição de direita, especialmente sua ala mais radical, adota um discurso muito intransigente contra a imigração.

O partido de extrema direita Vox, a terceira maior força política do país, acusa a Igreja de lucrar com a “invasão” de estrangeiros graças aos subsídios que suas ONGs recebem e a critica pela tolerância excessiva às suas práticas religiosas.

“Leão XIV chega a um país polarizado, onde pode haver um desejo ou intenção, por parte de diversos atores, de cooptar a visita do papa”, explicou à AFP Rafael Rubio, chefe de comunicação do comitê organizador da viagem.

“Garantir que sua mensagem chegue a todos e seja relevante para todos, creio eu, é um grande desafio”, acrescentou.

Nesse sentido, o discurso do papa no Parlamento espanhol é um dos momentos mais aguardados da visita, uma ocorrência rara para um pontífice, na qual se espera que ele faça um apelo ao diálogo.

Além dos desafios políticos, a viagem também terá uma forte dimensão social.

Assim como em outras viagens recentes, o papa americano, que foi alvo de críticas do governo Trump em abril, planeja se encontrar com pessoas marginalizadas, especialmente prisioneiros e pessoas em situação de rua.

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