Papa passa por cirurgia para retirada de tumor maligno

afp_tickers

Compartilhar

4 minutos

O papa Leão XIV foi submetido nesta terça-feira (13) a uma cirurgia em que parte do seu pulmão direito foi removido após a detecção de um tumor maligno. Segundo uma fonte do Vaticano, novos exames estavam sendo realizados para determinar se o câncer se espalhou.

Leão XIV, 71, foi internado na tarde de hoje, no hospital Gemelli, em Roma. Segundo o Vaticano, foi extirpado o lobo inferior do pulmão direito. A intervenção “confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, conforme suspeitava-se a partir dos exames pré-operatórios”, acrescentou.

O comunicado divulgado pelo Vaticano foi assinado pelo médico pessoal do papa, Luigi Carbone, e pelo professor Stefano Margaritora, que dirige a equipe de cirurgia torácica. Segundo a nota, o procedimento durou aproximadamente 90 minutos e não houve complicações.

Uma fonte do Vaticano informou que o papa pediu o jantar logo após a cirurgia.

Segundo a especialista Juanita Mora, porta-voz da American Lung Association, “a biópsia revelou um adenocarcinoma e as opções terapêuticas vão variar em função do estágio constatado (…) A partir daí, vão determinar se ele precisa de quimioterapia, radioterapia” ou outro tratamento.

“Se o tumor estiver bem localizado e o lobo tiver sido extirpado, isso pode ser suficiente”, explicou a especialista, segundo a qual a taxa de sobrevida em cinco anos para esse tipo de câncer, quando o tumor é detectado em estágio inicial, é de “80% a 98%, especialmente após uma cirurgia de extirpação”.

– Internação –

Leão XIV deu entrada hoje no hospital sorrindo e cumprimentando as pessoas.

Todas as audiências do papa foram canceladas até 20 de outubro, incluindo uma grande missa prevista para quarta-feira no encerramento de uma assembleia mundial sobre a família, na qual ele será substituído pelo cardeal Luis Antonio Tagle.

Leão XIV tem programada uma viagem à América do Sul em novembro, com escalas em Uruguai, Argentina e Peru. Ainda não se sabe se ela será mantida.

Apesar da incerteza em relação à viagem, a ministra argentina da Segurança, Alejandra Monteoliva, disse ao canal de televisão A24 que “enquanto não houver uma comunicação oficial” de suspensão ou adiamento da visita, os preparativos continuam.

O professor Federico Venuta, chefe do serviço de cirurgia torácica do hospital Policlinico Umberto I, em Roma, disse à AFP que “recomenda-se evitar viagens de avião por cerca de 20 dias após esse tipo de intervenção”.

– “Rezarei muito por ele” –

Esta é a primeira internação de Leão XIV desde que ele se tornou papa, em 8 de maio de 2025. Ontem, após a oração do Angelus, ele anunciou que exames médicos de rotina haviam detectado um nódulo em fase inicial. “Os médicos consideram conveniente intervir, portanto decidi me operar para removê-lo.”

O Vaticano passou a ser mais transparente sobre a saúde dos pontífices durante a doença do papa Francisco, que falava abertamente sobre suas enfermidades.

A notícia gerou mensagens de apoio de todo o mundo e o Rosário foi rezado na capela do hospital, na frente do qual dezenas de pessoas se reuniram.

A dona de casa italiana Giorgia Fei, 57, disse estar otimista, porque “o papa está em muito boas mãos”. “Rezarei muito por ele.”

Por sua vez, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, católico praticante, disse que ele e sua esposa estão “unidos em oração pela saúde [do papa] após seu recente diagnóstico”.

Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas passou mais de 20 anos no Peru. Praticante de tênis, ele vai se recuperar em uma suíte hospitalar especial equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica.

ams-ide-ljm-cmk/pb-meb/erl/an/mvv-lb/ic

Mais lidos Os mais discutidos