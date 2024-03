Polícia dos EUA mantém cercado em Nova Jersey o suspeito de três assassinatos

2 minutos

Três pessoas foram mortas a tiros neste sábado (16) em dois ataques nos subúrbios de Filadélfia, nos Estados Unidos, e o suspeito está barricado em uma casa em Trenton, Nova Jersey, informaram a polícia e autoridades locais.

O atirador, identificado como Andre Gordon, aparentemente um sem-teto de 26 anos, havia roubado um veículo antes de matar duas pessoas em uma casa na cidade de Levittown, em Falls Township.

As vítimas foram sua madrasta, de 52 anos, e sua irmã, de 13.

Três pessoas conseguiram se esconder “enquanto ele percorria a casa procurando por elas”, disse a promotora do condado de Bucks, Jennifer Schorn, aos repórteres.

Em seguida, o suspeito dirigiu-se a outra residência próxima, onde atirou e matou uma mulher com quem tem dois filhos, antes de usar a coronha de seu rifle para golpear a mãe da mulher.

Depois, ele roubou um veículo utilitário no estacionamento de uma loja próximo a um homem de 44 anos e cruzou a fronteira estadual até a vizinha Trenton, em Nova Jersey, onde permanece escondido em uma casa, cercado por policiais que tentam estabelecer contato com ele.

As pessoas na residência naquele momento “foram evacuadas com sucesso sem ferimentos”, disse a tenente-detetive Lisette Ríos, do departamento de polícia de Trenton.

Ela acrescentou que acredita-se que o suspeito, descrito pela polícia como “extremamente perigoso”, esteja armado com um rifle de assalto AR-15.

Devido ao fato de o homem ter atravessado fronteiras estaduais, as autoridades federais, incluindo o FBI, estão colaborando no caso, acrescentou Whitney.

arb/bbk/md/dg/arm/gc/ic