Polônia recebe primeiros aviões de combate furtivo americanos F-35

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A Polônia, vizinha da Ucrânia e da Rússia, recebeu, nesta sexta-feira (22), os primeiros três aviões de combate furtivo F-35 encomendados dos Estados Unidos, algo inédito no flanco oriental da Otan.

Os três aviões pousaram no começo da tarde na base militar de Lask, no centro da Polônia, onde ficarão estacionados, observou um jornalista da AFP.

“É um grande dia para a Polônia (…) É um grande momento, que na realidade muda as capacidades operacionais do conjunto do exército polonês”, declarou o ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante uma breve cerimônia de boas-vindas.

“Os F-35, junto com o armamento adquirido nos últimos meses, mudam o rosto das nossas forças armadas. E não só das nossas forças aéreas”, disse antes de sua chegada.

“São os primeiros F-35 no flanco oriental da Otan (…) Isto demonstra até que ponto a Polônia é hoje um parceiro estratégico importante, o melhor aliado dos Estados Unidos na Europa”, acrescentou.

A chegada destes aviões coincide com o anúncio surpresa do presidente americano, Donald Trump, sobre o envio de cerca de 5.000 soldados adicionais para a Polônia.

Inicialmente, Washington tinha anunciado o cancelamento do envio previsto de 4.000 militares na Polônia, antes de falar de um adiamento e finalmente confirmar seu envio, embora as condições ainda não tenham sido informadas. A decisão foi recebida com satisfação por Varsóvia.

Como país mais populoso do flanco leste da Otan, a Polônia é membro da aliança que este ano destina o maior percentual de seu Produto Interno Bruto (PIB) para a Defesa, mais de 4,8%, e moderniza seu exército mediante compras bilionárias, principalmente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

Em 2020, a Polônia encomendou um total de 32 aviões F-35 fabricados pela Lockheed Martin no valor de US$ 4,6 bilhões (aproximadamente R$ 24 bilhões, na cotação da época), que deveriam ser entregues antes de 2029.

Estes aviões ultramodernos de quinta geração se somarão, entre outros, aos 47 caças americanos General Dynamics F-16 Fighting Falcon e a um pequeno número de Mikoyan MiG-29, herdados da era soviética.

A força aérea polonesa também dispõe de vários aviões de trinamento e combate KAI FA-50, de fabricação sul-coreana.

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