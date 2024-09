Presidente da Nicarágua troca chanceler por ‘motivos de saúde’

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, nomeou um novo chanceler em substituição a Denis Moncada, que deixou o cargo por “motivos de saúde”, anunciou o governo nesta quinta-feira (5).

Moncada, que era o chanceler nicaraguense desde 2017, foi substituído por Valdrack Jaentschke, assessor presidencial para Política e Assuntos Internacionais, informou a vice-presidente Rosario Murillo, esposa de Ortega.

Moncada e Jaentschke trocarão de cargos, precisou Murillo.

“O companheiro Valdrack assume como chanceler e o companheiro Denis cuida de sua saúde e assume como assessor do presidente”, disse Murillo a veículos pró-governo.

Jaentschke, um funcionário de confiança de Ortega com longa trajetória no sandinismo, foi vice-chanceler entre 2007 e 2021.

A mudança na chancelaria da Nicarágua foi anunciada no mesmo dia em que Ortega libertou por razões humanitárias 135 presos políticos, que foram acolhidos pela Guatemala, graças a uma mediação dos Estados Unidos.

Há algumas semanas, Ortega havia indicado Jaentschke para ocupar a Secretaria Geral do Sistema de Integração Centro-Americana (Sica), do qual a Nicarágua exerce a presidência pro tempore. No entanto, a maioria dos países do bloco rejeitou sua candidatura.

“Ortega nomeia seu ‘operador político’ Jaentschke como chanceler, após falhar em sua tentativa de colocá-lo no Sica”, escreveu o jornalista nicaraguense exilado Carlos Fernando Chamorro na rede social X.

“Depois de 7 anos no cargo, Denis Moncada é rebaixado a ‘assessor presidencial'”, acrescentou o diretor do site Confidencial, editado na Costa Rica.

