Presidente de Taiwan homenageia boxeadora vítima de violência de gênero

afp_tickers

1 minuto

O presidente de Taiwan parabenizou a campeã olímpica de boxe feminino Lin Yu-ting por ter saído vitoriosa apesar dos ataques sobre seu gênero, durante uma festa, nesta sexta-feira (16), em homenagem aos atletas da ilha que estiveram nos Jogos de Paris-2024.

“Ganhou o respeito e a admiração do povo e não só por seu rendimento no ringue, mas sim por sua atitude fora dele”, declarou o dirigente Lai Ching-te, durante essa celebração no Palácio Presidencial de Taipé.

Lin ganhou a medalha de ouro na categoria até 57 kg. Foi um triunfo carregado de emoção, já que, assim como a boxeadora argelina Imane Khelif, ela esteve envolvida em uma controvérsia na mídia mundial sobre se deveria ser autorizada a competir na categoria feminina.

Em um discurso realizado durante a festa, a boxeadora de 28 anos, apelidada de ‘A Filha de Taiwan’ pela imprensa local, agradeceu “ao país e ao povo” por seu apoio.

A participação olímpica de Lin e Khelif provocou comentários hostis de parte de diversas figuras célebres, do candidato à Presidência dos Estados Unidos Donald Trump à autora da série Harry Potter, J.K. Rowling.

As duas boxeadoras foram desqualificadas pela Federação Internacional de seu esporte (IBA) para o Mundial de 2023, mas o Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou sua presença nos Jogos de Paris.

aw/dhw/jan/dr/dd/mvv