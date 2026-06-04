Presidente interina da Venezuela é recebida com tapete vermelho na Índia

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O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estendeu o tapete vermelho para a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nesta quinta-feira (4), antes de uma reunião em Nova Délhi com o objetivo de impulsionar o comércio entre um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e sua nação ávida por energia.

Rodríguez lidera o governo venezuelano desde janeiro, quando, em meio a bombardeios em Caracas, as forças americanas capturaram o presidente deposto Nicolás Maduro e o transferiram para Nova York para ser julgado por acusações de tráfico de drogas.

A líder do país latino-americano, que detém cerca de 17% das reservas mundiais de petróleo bruto, apertou a mão de Modi em frente à histórica Casa de Hyderabad, em Nova Délhi, antes do início das conversas.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, afirmou que o encontro “fortalecerá ainda mais” a cooperação entre os dois países.

A visita de Rodríguez ocorre em um momento em que a Índia, o terceiro maior importador de petróleo do mundo, aumenta suas compras de petróleo venezuelano para compensar as interrupções no fornecimento relacionadas à guerra no Oriente Médio.

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