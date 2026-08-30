Rei Haakon da Noruega participa das homenagens ao falecido pai

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O novo rei da Noruega, Haakon VIII, participou neste domingo (30) de uma missa em memória do seu pai, o rei Harald, falecido na sexta-feira, em um evento semelhante ao realizado nas igrejas de todo o país.

Haakon, 53 anos, foi para a igreja Asker, ao sul de Oslo, com sua filha, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, e seu filho, o príncipe Sverre Magnus, assim como sua mãe, a rainha Sonja.

A sua esposa, a rainha Mette-Marit, não estava presente porque ainda se recupera do transplante de pulmão a que foi submetida em junho.

O luto nacional foi declarado em todo o país, mas ainda não foi marcada uma data para o funeral de Harald.

No entanto, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, declarou neste domingo à estação pública NRK que “enterraremos o rei dentro de duas semanas”, ou seja, na semana de 7 de setembro.

Missas foram organizadas em memória do falecido soberano em todo o país e, nas proximidades da catedral de Oslo, para onde se deslocaram os representantes do governo, centenas de pessoas fizeram fila cedo para garantir um lugar.

O rei Haakon tomará posse no Parlamento na terça-feira.

Não se espera que ele e a rainha Mette-Marit sejam coroados, já que a Noruega aboliu as coroações em 1908.

No entanto, assim como seu pai e avô, Haakon poderá optar por uma cerimônia de consagração na catedral de Trondheim, onde os monarcas noruegueses foram coroados entre 1814 e 1906.

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