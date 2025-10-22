Reunião entre Lula e Trump pode ocorrer na cúpula da Asean, na Malásia

Os governos dos Estados Unidos e do Brasil estão negociando uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, que começa no domingo, informaram fontes oficiais de ambos os países nesta quarta-feira (22).

Os dois líderes começaram a resolver suas diferenças após meses de disputas sobre o julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

“O presidente Trump manifestou interesse em se encontrar com o presidente Lula após seu telefonema amigável”, disse uma autoridade do governo do republicano sob condição de anonimato.

“Há discussões em andamento para facilitar tal reunião enquanto o presidente Trump estiver na Malásia”, acrescentou.

Uma fonte da presidência brasileira declarou que há “tratativas com os americanos para uma possível [reunião] bilateral”.

Trump e Lula devem viajar para a 47ª cúpula da Asean, que acontecerá de 26 a 28 de outubro em Kuala Lumpur.

Antes de chegar à Malásia, o presidente brasileiro realizará uma visita de Estado à Indonésia, onde chegou nesta quarta-feira.

Na cúpula, Trump estará presente na assinatura de um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, um dos conflitos que ajudou a resolver desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

O encontro entre Lula e o republicano seria o primeiro entre ambos.

Trump impôs tarifas de 50% sobre vários produtos brasileiros e sanções contra várias autoridades de alto escalão, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para punir o Brasil pelo que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro.

Em setembro, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por sua participação em uma tentativa frustrada de golpe de Estado após perder as eleições de 2022 para Lula.

No entanto, a relação tensa entre Trump e Lula começou a se distender quando os dois líderes, ambos com 79 anos, tiveram uma breve conversa à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Eles, então, se falaram por telefone em 6 de outubro e pela primeira vez aventaram a possibilidade de se reunirem na cúpula da Asean.

Na semana passada, durante uma reunião na Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu ao seu homólogo americano, Marco Rubio, que revertesse as tarifas impostas por Washington em julho.

