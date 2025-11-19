Rinoceronte-branco nasce em zoológico espanhol

afp_tickers

2 minutos

Um filhote de rinoceronte-branco nasceu no Bioparc de Valência, um zoológico desta cidade no leste da Espanha, como parte dos esforços do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas para garantir a sobrevivência desses animais ameaçados.

Após 491 dias de gestação, sua mãe, Kwanza, finalmente deu à luz ao seu pequeno filhote, um macho, no início de novembro, segundo comunicou o Bioparc de Valência, que publicou um vídeo em que era possível ver o parto e os abraços emocionados dos cuidadores observando à distância um nascimento que aguardavam há muito tempo.

“Estamos muito felizes porque tentamos com inseminações artificiais, [também] de forma natural e finalmente conseguimos”, celebrou Loles Carbonell, diretora técnica de animais do Bioparc, em um vídeo publicado pelo centro, sem especificar como ocorreu a concepção.

Este é o primeiro nascimento de um rinoceronte-branco do sul (Ceratotherium simum simum) nos quase 18 anos do centro.

Um vídeo de dias posteriores mostra o pequeno – ainda sem nome – muito ativo e correndo ao lado de sua mãe, já recuperada das sequelas do parto, indicou Raúl Olmo, membro da equipe de cuidados animais do Bioparc.

“Este nascimento é muito importante para o programa internacional de conservação, já que é uma espécie muito ameaçada”, destacou Olmo.

O nome do pequeno, um filhote de cor escura e orelhas pontiagudas, será escolhido por meio de uma votação entre uma lista de opções que serão propostas por seus cuidadores.

O rinoceronte-branco, muito cobiçado por caçadores furtivos por seus chifres de marfim, é a mais numerosa das cinco espécies desse tipo de animal e está na categoria “quase ameaçada” da União Internacional para a Conservação da Natureza.

pho-rs/du/mb/dd/yr