Rio entra em ‘modo Shakira’ antes de megashow da colombiana em Copacabana

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A agitação cresce a cada hora neste sábado (2) em Copacabana, à medida que uma multidão começa a chegar à praia do Rio de Janeiro para assistir ao megashow gratuito da estrela do pop latino Shakira.

Espera-se que dois milhões de pessoas vão à praia icônica, onde foi montado um palco monumental de 1.345 metros quadrados em frente ao hotel Copacabana Palace, onde a cantora de 49 anos se hospeda desde que chegou à cidade, na última quarta-feira.

A colombiana segue, assim, os passos de Madonna, que se apresentou na mesma praia em 2024 para 1,6 milhão de pessoas, e Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões em 2025, segundo os organizadores.

Shakira tem uma relação histórica com o Brasil, onde se apresentou várias vezes desde 1996.

“Sou fã da Shakira há mais de 20 anos. Vai ser o melhor show da carreira dela, ela ama muito o Brasil, então esse amor que ela tem por nós a gente tem por ela”, disse Graciele Vaz, de 43 anos, que dormiu na praia após viajar de Paraty, a quatro horas da capital.

Para demonstrar seu fanatismo, a mulher tem nas costas uma grande tatuagem com o nome da artista sobre a figura de uma loba, apelido da cantora e símbolo da turnê “Las mujeres ya no lloran”.

Foi precisamente no Rio que, em fevereiro de 2025, ela lançou esta turnê, a primeira em sete anos e que já foi consagrada como a de maior faturamento de um artista latino, segundo o Guinness.

Para gerar expectativa antes do show, que começa às 21h45, Shakira tem publicado vários stories no Instagram: de um vídeo no qual embala chinelos e um biquíni ousado com as cores da bandeira brasileira antes de viajar para o Rio, à sua primeira caminhada na cidade com o Pão de Açúcar ao fundo.

Na noite de sexta-feira, ele deu uma amostra do que será sua apresentação ao participar de um ensaio aberto ao público ao lado dos lendários irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Diante de milhares de fãs que se aglomeravam ao redor do palco, ela cantou com Caetano “O Leaozinho”, uma das canções mais famosas do cantor e compositor, e ensaiou algumas coreografias.

– “Lobacabana” –

Há semanas, todo o Rio está em modo “Shaki”. Enormes cartazes com o rosto da cantora estampam vários pontos da cidade. Em Copacabana, renomeada de “Lobacabana”, camelôs vendem leques, bonés, camisetas e até pequenos frascos com “lágrimas de Shakira”, uma menção ao título da turnê.

Também crescem os pontos de vendas de caipirinhas e cervejas.

Em frente ao Copacabana Palace, dezenas de fãs esperam para vê-la aparecer à janela. Na areia, o fluxo de pessoas aumenta.

Christopher Yataco, um peruano de 28 anos, economizou durante um ano e viajou de Lima seguindo sua ídola, de quem admira “a paixão, a ternura como pessoa, o quanto é simples, o quanto é latina, o fato de representar toda a comunidade latina e o empoderamento da mulher”, enumera à AFP.

– Segurança reforçada –

Com 100 milhões de álbuns vendidos, quatro Grammys e 15 Grammys Latinos, Shakira conquistou várias gerações de fãs com sucessos como “Waka Waka”, tema da Copa da África do Sul 2010, “Hips Don’t Lie” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, música que gravou após sua separação do ex-jogador de futebol Gerard Piqué e que bateu recordes de execuções nas plataformas de streaming.

As autoridades mobilizaram quase 8.000 agentes, drones, câmeras de reconhecimento facial e 18 pontos de revista com detectores de metais, no maior dispositivo de segurança que Copacabana já viu em seus megashows.

No ano passado, após a apresentação de Lady Gaga, a Polícia Civil informou ter frustrado, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um atentado com explosivos, orquestrado por um grupo que difundia discursos de ódio e que tinha entre seus alvos a comunidade LGBTQIA+.

A Prefeitura do Rio estima que o evento injetará mais de 800 milhões de reais na economia da cidade.

Segundo a Embratur, as reservas aéreas para esta semana aumentaram mais de 80% frente a 2024.

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