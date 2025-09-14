The Swiss voice in the world since 1935

Romênia alerta que intrusão de drone russo representa ‘novo desafio’ à segurança

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A Romênia, país-membro da Otan, condenou neste domingo (14) a intrusão de um drone russo em seu espaço aéreo durante um ataque na Ucrânia e alertou que as ações de Moscou representam um “novo desafio” para a segurança no Mar Negro.

A incursão de sábado à noite na Romênia ocorreu quatro dias depois de a Polônia denunciar a entrada em seu território de 19 aeronaves russas, que foram abatidas com a ajuda da Otan.

A Romênia “condena veementemente as ações irresponsáveis da Federação Russa e ressalta que elas representam um novo desafio para a segurança e a estabilidade regional na região do Mar Negro”, declarou o Ministério da Defesa em um comunicado.

“Este tipo de incidente demonstra a falta de respeito da Federação Russa pelo direito internacional”, acrescentou.

A ministra das Relações Exteriores da Romênia, Toiu Oana, informou na televisão privada Digi 24 que o embaixador russo em Bucareste, Vladimir Lipaev, havia sido convocado para “comunicar claramente o protesto da Romênia” pela intrusão do drone.

Tanto a Romênia quanto a Polônia, que além da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fazem parte da União Europeia (UE), estão em estado de alerta.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, criticou por sua vez como “inaceitável” a incursão de um drone russo na Romênia.

“A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é mais uma violação inaceitável da soberania de um Estado-Membro da UE”, escreveu ela no X. “Esta escalada imprudente e contínua ameaça a segurança regional”, enfatizou.

A intrusão de drones na Polônia foi a primeira desse tipo desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

– Apoio alemão –

Fragmentos de drones já caíram na Romênia desde o início do conflito.

O drone que entrou no sábado não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente para a população, informou o Ministério da Defesa romeno em um comunicado.

O aparato sobrevoou “por cerca de 50 minutos, desde o nordeste de Chilia Veche até o sudoeste de Izmail, e abandonou o espaço aéreo nacional perto da localidade de Pardina, em direção à Ucrânia”, descreveu.

“Os pilotos receberam autorização para abater o alvo, mas no momento em que estabeleceram contato direto, avaliaram os riscos colaterais e decidiram não abrir fogo”, acrescentou.

As aeronaves romenas receberam ajuda de seus aliados alemães com “dois aviões Eurofighter Typhoon” que vigiaram a zona, detalhou o ministério.

A ministra das Relações Exteriores da Romênia, Toiu Oana, declarou ontem à noite no X que “levantaria a questão das ações da Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas, instando o cumprimento rigoroso das sanções internacionais”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou no sábado em novas sanções à Rússia com a condição de que os países da Otan deixem de comprar petróleo russo.

str-kym-lep/thm/sag/pb/jmo/ic

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
35 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR