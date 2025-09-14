Romênia alerta que intrusão de drone russo representa ‘novo desafio’ à segurança

afp_tickers

3 minutos

A Romênia, país-membro da Otan, condenou neste domingo (14) a intrusão de um drone russo em seu espaço aéreo durante um ataque na Ucrânia e alertou que as ações de Moscou representam um “novo desafio” para a segurança no Mar Negro.

A incursão de sábado à noite na Romênia ocorreu quatro dias depois de a Polônia denunciar a entrada em seu território de 19 aeronaves russas, que foram abatidas com a ajuda da Otan.

A Romênia “condena veementemente as ações irresponsáveis da Federação Russa e ressalta que elas representam um novo desafio para a segurança e a estabilidade regional na região do Mar Negro”, declarou o Ministério da Defesa em um comunicado.

“Este tipo de incidente demonstra a falta de respeito da Federação Russa pelo direito internacional”, acrescentou.

A ministra das Relações Exteriores da Romênia, Toiu Oana, informou na televisão privada Digi 24 que o embaixador russo em Bucareste, Vladimir Lipaev, havia sido convocado para “comunicar claramente o protesto da Romênia” pela intrusão do drone.

Tanto a Romênia quanto a Polônia, que além da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fazem parte da União Europeia (UE), estão em estado de alerta.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, criticou por sua vez como “inaceitável” a incursão de um drone russo na Romênia.

“A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é mais uma violação inaceitável da soberania de um Estado-Membro da UE”, escreveu ela no X. “Esta escalada imprudente e contínua ameaça a segurança regional”, enfatizou.

A intrusão de drones na Polônia foi a primeira desse tipo desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

– Apoio alemão –

Fragmentos de drones já caíram na Romênia desde o início do conflito.

O drone que entrou no sábado não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente para a população, informou o Ministério da Defesa romeno em um comunicado.

O aparato sobrevoou “por cerca de 50 minutos, desde o nordeste de Chilia Veche até o sudoeste de Izmail, e abandonou o espaço aéreo nacional perto da localidade de Pardina, em direção à Ucrânia”, descreveu.

“Os pilotos receberam autorização para abater o alvo, mas no momento em que estabeleceram contato direto, avaliaram os riscos colaterais e decidiram não abrir fogo”, acrescentou.

As aeronaves romenas receberam ajuda de seus aliados alemães com “dois aviões Eurofighter Typhoon” que vigiaram a zona, detalhou o ministério.

A ministra das Relações Exteriores da Romênia, Toiu Oana, declarou ontem à noite no X que “levantaria a questão das ações da Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas, instando o cumprimento rigoroso das sanções internacionais”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou no sábado em novas sanções à Rússia com a condição de que os países da Otan deixem de comprar petróleo russo.

str-kym-lep/thm/sag/pb/jmo/ic