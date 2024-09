Seca faz governo avaliar novo horário de verão para economizar energia

O governo informou nesta quarta-feira (11) que está avaliando reimplantar o horário de verão, suspenso desde 2019, para economizar energia e aliviar a demanda do sistema elétrico nas horas de pico, em um momento em que o Brasil enfrenta a pior seca desde que há registros.

“É algo que está colocado na mesa”, admitiu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a jornalistas em Brasília.

“Nós precisamos todos ajudar. O horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia”, corroborou Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Silveira afirmou, no entanto, que a medida, que divide a sociedade, está em “fase de avaliação” devido às suas implicações no sistema energético e na atividade do país.

Ele assegurou que a possível implementação da medida se deve ao fato de que o Brasil enfrenta atualmente “um momento realmente crítico, de despache térmico de ponta”, quando os brasileiros retornam do trabalho, ligam dispositivos eletrônicos e tomam banho.

Essa alta no consumo coincide com o momento do dia em que a energia solar e eólica, que sustentam a vasta rede hidrelétrica, diminuem, explicou ele.

Descartando qualquer risco de racionamento ou falta de energia elétrica, Silveira afirmou que a mudança de horário poderia ajudar a “diluir” a demanda nas horas de pico e a fortalecer o sistema.

Além de enfrentar a pior seca desde que há registros, nos anos 1950, o Brasil enfrenta há meses uma série de incêndios que, além de devastar recursos naturais, colocam em risco parte da infraestrutura elétrica.

O horário de verão foi instaurado no Brasil em 1931, mas foi suspenso em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sob o argumento de que seus benefícios não eram consideráveis e que era impopular.

A medida, que vigorava entre o primeiro domingo de novembro e o terceiro de fevereiro, consistia em adiantar uma hora no relógio para economizar energia aproveitando a luz natural.

